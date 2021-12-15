"Манчестер Сити" прокомментировал завершение карьеры Агуэро

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" официально прокомментировал заявления аргентинца Серхио Агуэро о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.

"Король Кун. Каждый в "Манчестер Сити" хочет воспользоваться этой возможностью и поблагодарить Серхио Агуэро за невероятный вклад в успехи клуба за последнее десятилетие и пожелать всего хорошего в жизни после игровой карьеры ", – говорится в заявлении "горожан".

Напомним, что Агуэро выступал за "Сити" 10 лет. Он забил 260 голов за 390 матчей и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. С "Манчестер Сити" он выиграл 15 трофеев, включая 5 чемпионских титулов в АПЛ.

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