"Манчестер Сити" прошел "Атлетико" в 1/4 финала Лиги чемпионов
Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Атлетико" со счетом 0:0 и по сумме двух встреч пробился в полуфинал.
"Атлетико" Испания – "Манчестер Сити" Англия - 0:0 - первый матч - 0:1
"Атлетико": Облак, Савич, Фелипе, Рейнилду, Лоди (Корреа, 70), Лемар (Суарес, 82), Коке (де Пауль, 69), Кондогбиа, Льоренте, Гризманн (Карраско, 69), Жоау Феликс (Матеус Кунья, 82).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Аке, 73), Стоунз, Лапорт, Жоау Канселу, Гюндоган, де Брюйне (Стерлинг, 65), Родри, Бернарду Силва (Фернандиньо, 79), Фоден, Марез.
Удаление: Фелипе (90).
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