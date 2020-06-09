"Манчестер Сити" просит за Сане 70 млн евро. "Бавария" готова предложить лишь 40 млн евро

"Бавария" не может договориться с "Манчестер Сити" о трансферной стоимости вингера Лероя Сане. Об этом сообщает Sky Germany.

По данным источника, на прошлой неделе прошел первый раунд переговоров между клубами. "Бавария" готова заплатить 40 миллионов евро. Однако "Сити" дали понять, что меньше чем за 70 миллионов евро не отпустят Сане в другую команду.

Стоит отметить, что в 2021 году футболист станет свободным агентом и сможет перейти в немецкий клуб на правах свободного агента. Сам игрок хочет закончить сделку этим летом. Но "Бавария" не будет покупать Сане за любые деньги.

Напомним, футболист пропустил большую часть сезона из-за разрыва связок.

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