"Манчестер Сити" против "Челси": разбираем главные аспекты предстоящего финала Лиги Чемпионов

Трудно даже вспомнить, когда в последний раз фаны получали настолько непредсказуем во всех смыслах финал Лиги Чемпионов. В предыдущих сезонах всегда был явный фаворит, который не изменял своей игровой модели, а в соперниках была команда с рядом критических уязвимостей – андердог пытался компенсировать их тактической гибкостью, но ее не хватало в решающем поединке. Сейчас же все не так. "Манчестер Сити" и "Челси" одинаково мощно прошли сезон на всех уровнях, равно завалили финал чемпионата и более-менее ровно сыграли друг против друга весной – причем именно фаворит букмекеров (Пеп) подстраивался под своего пылкого соперника (Тухеля). И именно он потерпел два поражения.

"Горожане", как и все команды Гвардиолы, выглядели сильнее на дистанции, набивая серии в 21 победу подряд и демонстрируя один из лучших футболов в мире, но "аристократы" под руководством Томаса Тухеля чрезвычайно мощно выступают в конкретных топ-матчах. Две личные встречи команд в Англии, несмотря на победы "Челси", не дали четкого ответа, какой из проектов имеет больше перспективы в битве на "Драгау", однако обе игры были связаны с бешеным количеством оригинальных тактических решений. Очевидно, сегодня фанаты получат наиболее ровную тактическую "шахматную партию" за последнее десятилетие в финалах ЛЧ. Из сильных сторон "Манчестер Сити", в первую очередь, стоит отметить стабильность игровой системы. Ее главной особенностью является универсализация ролей футболистов на поле – подопечные Пепа путают соперника фальшивыми позиции с хитрыми перемещениями 7-8 человек в последней трети. Вторая "изюминка" заключается в прекрасной позиционной работе при прессинге – "горожане" не являются лидерами АПЛ по его интенсивности, но вырваться из-под тисков давления команды Гвардиолы очень трудно. В-третьих, чемпион Англии сильно прибавил в обороне, допустив самый маленький xG у своих ворот в АПЛ (30,61) и пропустив меньше всех голов (32).

Нынешний проект Пепа имеет реноме прогнозируемого коллектива, который при любых раскладах будет играть в привычной игровой модели, однако это уже давно не так. В поединке в Париже, например, "Сити" начал с нетипичной для себя несимметричной схемы прессинга с давлением на центральную ось без подъема линии обороны – ПСЖ крушил эту модель, но Гвардиола уже на 28-й минуте провел замены, начав агрессивно накрывать французов по всему полю и заставив фулбэков давать ширину в атаке. Как следствие, "горожане" доминировали и легко победили. В ответном матче Почеттино разбил эту модель "ромбом" в центре, но англичане в ответ просто сели в низкий блок, уверенно сдержав соперника и разорвав его на контратаках. На локальном уровне гибкости у "Манчестер Сити" еще больше. Чемпион может начинать билд-ап в линии с тремя защитниками, фулбэки могут давать ширину или смещаться в центр, Канселу способен сыграть по-разному на трех разных позициях (и на двух флангах), а в атаке команда работает как с форвардами, так и без них. В конце сезона Пеп начал эксперименты со схемой с тремя защитниками, явно ища противоядие скоростным рывки "Челси" за спину центрбекам. "Горожане" умеют быть разными, но практически всегда они лучшие – всего 7 поражений в 60 матчах при триумфе в АПЛ и выходе в финал ЛЧ не дадут соврать.

Правда, в последних поединках "Сити" выглядел тревожно, проиграв "Челси", пропустив три гола от "Ньюкасла" (и уступив по xG) и заслуженно проиграв "Брайтону" со счетом 3:2 – конечно, у команды уже не было мотивации, а состав был экспериментальным, но у Пепа уже был похожий кейс с "Баварией". Под конец триумфального сезона Мюнхен также "поплыл" и также имел "отмазку" в виде полурезервного состава, но все завершилось разгромом от "Реала". Оказалось, что подопечные Гвардиолы просто потеряли тонус. В нынешнем же сезоне шанс на повторение этой истории вырастает в разы. Не стоит забывать еще о двух важных аспекта. Во-первых, синдром Пепа в решающих матчах, когда команде дают неожиданную и странную тактическую задачу, которая уже имела место с ПСЖ, но тогда "Манчестер Сити" успел перестроиться. Каталонец склонен к излишним перестраховкам, а после 10 лет без финалов ЛЧ он тем более может вернуться к старым приколам. Во-вторых, "горожане" до сих пор не знали вкуса побед над Тухелем, потерпев два поражения – конечно, там были свои нюансы, но отсутствие эффективного тактического ответа на футбол "Челси" было заметна невооруженным глазом. Все это оставляет "аристократам" бешеные шансы на триумф.

Главным преимуществом лондонцев является Тухель. Немец пришел только в январе, опровергнув все тезисы о невозможности оценки тренера до первых сборов – его "Челси" успешно трансформировался практически сразу, а за весну восьмая команда чемпионата превратилась в четвертую, став финалистом Кубка Англии и Лиги Чемпионов. При этом лондонцы вынесли практически весь цвет европейского футбола, уверенно прибив "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Атлетико", "Реал" и "Манчестер Сити". Только "Манчестер Юнайтед" не проиграл "аристократам". В конце концов, не стоит забывать, что сам Тухель всего год назад довел ПСЖ в финал ЛЧ. "Изюминкой" "Челси" выступает "сухой" стиль со ставкой на контроль мяча. Лондонцы через него и обороняются, и атакуют, и регулируют темп встречи – в этом заключается и сила, и слабость команды. "Аристократов" легко прочитать тактически, а ставка на владение выглядит настолько ультимативной, что часто страдают другие аспекты игры. В частности, подопечные Томаса Тухеля создают не очень много моментов, нанося 1 удар на 12 минут, а реализуют еще меньше. Впрочем, здесь следует понимать, что немец не позволяет часто пробивать с неочевидных ситуаций и пытается разыгрывать до верного. Ну, и времени на коррекцию этой проблемы у него не было.

В тактическом плане "Челси" чрезвычайно тяжелый для соперников, хотя схема у команды всегда одинакова – Тухель всегда играет в вариациях 3-4-3 (3-4-2-1 или 3-4-2-1) с переходом на 5 3-1-2 в обороне. Уже не один топ-тренер пытался отзеркалить эту модель, попробовав накрывать лондонцев 1-в-1 – наиболее ярко этот ход попытался провести Зинедин Зидан в полуфинале ЛЧ. Все завершилось вылетом "Реала" и настоящим насилием на "Стэмфорд Бридж", где одних только выходов один на один с Куртуа было пять. Почему так произошло? Потому что дьявол кроется в деталях. Формально не меняя схему, Тухель в тех же матчах против "Реала" парировал тактику мадридцев хитрыми перемещениями треугольника Маунт-Канте-Жоржиньо с открыванием за спинами и скоростными рывками. В поединке против "Сити" немец отказался от асимметричной схемы в позиционном наступлении, начав атаковать обоими флангами (как правило, лондонцы больше работают через правый), а с "Лестером" коуч "аристократов" поставил латераля Джеймса в центр обороны под контроль рывков Варди – кроме того, он оттянул Маунта в глубину, разменяв его на Тилеманса. Все эти решения сработали идеально. То есть, в "Челси" все зависит не от схемы, а от интерпретации ролей отдельных футболистов на поле. Именно поэтому в атаке у Томаса Тухеля вышло более десяти комбинаций тройки форвардов.

Ко всему этому необходимо добавить невероятную скорость игры "Челси". Редко удается увидеть в матчах топов, как команда регулярно не успевает за соперником, но каждый матч "аристократов" радует такими картинами. Впрочем, расплата прилетает на 70-х минутах – в этот период подопечные Томаса Тухеля начинают плавно сдуваться в физическом плане. Хотя и не критично. Главной же проблемой "Челси" является нестабильность. Разрывая грандов, лондонцы вполне могут сгореть "Вест Бромвичу" со счетом 2:5, расписать ничью с "Брайтоном" или проиграть в поединке с "Астон Виллой" под риском потерять ЛЧ. Кроме того, у команды есть странная склонность пропускать голы в важных матчах с первого-второго удара, как это было с "Реалом", "Виллой" и "Лестером" (дважды) – хотя и система, и качество игры в обороне у лондонцев очень хорошие. В конце концов, не стоит забывать и о слабой реализации – в АПЛ подопечные Томаса Тухеля недозабили до 10,66 ожидаемых голов. Только у "Брайтона" этот показатель выше. В финале ЛЧ за такое расточительство могут жестоко наказать.

Какой результат ожидать?

Трудно делать прогнозы на такие поединки. Очевидно только, что нас ожидают напряженные тактические шахматы: Пеп Гвардиола будет пытаться организовать надежную систему подстраховок и будет постоянно ее корректировать по ходу встречи, ведь "Челси" умело подстраивается под движение соперника – Тухель же будет стараться поймать "Манчестер Сити" на контратаке. Впрочем, от "горожан" сегодня вполне можно ожидать низкого блока с желанием контратаковать самому, как в поединке с ПСЖ. Этот коллектив умеет играть и так. Букмекеры считают "Манчестер Сити" фаворитом. С их ожиданиями можно согласиться: чемпион Англии более гибкий в тактическом плане и относительно независимый от выбора исполнителей – в структуре футбола Пепа очень много универсальных игроков, способных сыграть в разных ролях на разных позициях. "Горожане" могут кардинально изменить игровую модель несколько раз за матч без потери в качестве. У Тухеля же пока все крутится вокруг индивидуальных способностей и формы отдельных лидеров. При этом Канте и Мэнди только восстановились от травм, поэтому их форма оставляет определенные сомнения. В конце концов, "горожане" выглядят значительно убедительнее в завершающей фазе атак. Для финалов Лиги Чемпионов это невероятно большой список преимуществ. "Челси", конечно же, очень неудобный, быстрый и сильный, однако пока этот коллектив находится на другой стадии развития – "аристократы" еще сырые для таких триумфов. Сегодня должен победить "Сити"!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников