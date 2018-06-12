"Манчестер Сити" провалил переговоры по новому контракту для Стерлинга
"Манчестер Сити" провалил переговоры со своим вингером Рахимом Стерлингом по новому контракту игрока, информирует SkySports.
Так, по сведениям источника, стороны не смогли согласовать финансовую сторону вопроса. На сегодняшний день переговоры между ними приостановлены.
Действующее соглашение Стерлинга с "Манчестер Сити" рассчитано до лета 2020-го года. В завершившемся сезоне он забил 23 мяча и сделал 17 результативных передач в 46 матчах за клуб.
Напомним, Санья высказался о доминировании "Манчестер Сити" в Англии. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31