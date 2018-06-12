"Манчестер Сити" провалил переговоры по новому контракту для Стерлинга

Теги манчестер ситирахим стерлинг

"Манчестер Сити" провалил переговоры по новому контракту для Стерлинга"Манчестер Сити" провалил переговоры со своим вингером Рахимом Стерлингом по новому контракту игрока, информирует SkySports.

Так, по сведениям источника, стороны не смогли согласовать финансовую сторону вопроса. На сегодняшний день переговоры между ними приостановлены.

Действующее соглашение Стерлинга с "Манчестер Сити" рассчитано до лета 2020-го года. В завершившемся сезоне он забил 23 мяча и сделал 17 результативных передач в 46 матчах за клуб.

Напомним, Санья высказался о доминировании "Манчестер Сити" в Англии. | soccernews.ru

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