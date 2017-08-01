"Манчестер Сити" проведет сбор в Испании

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"Манчестер Сити" проведет сбор в Испании"Манчестер Сити" запланировал тренировочный сбор в Испании.

Официальный сайт "горожан" сообщает, что команда отправится туда после Первого тура Премьер-лиги, который состоится 12 августа. В нем "Манчестер Сити" сыграет с "Брайтоном".

В Испании "Манчестер Сити" пробудет четыре дня.

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