"Манчестер Сити" провел чемпионский парад

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"Манчестер Сити" провел чемпионский парад

"Манчестер Сити" провел в Манчестере чемпионский парад.

Футболисты, тренерский штаб и персонал клуба проехали по городу на клубном автобусе перед многотысячной армадой болельщиков.

Фанатам "горожан" были представлены четыре титула - АПЛ, Кубок Англии, Кубок английской лиги и Суперкубок.

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