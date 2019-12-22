"Манчестер Сити" провел один из лучших матчей в сезоне - "Лестер" справедливо должен потерять статус второй команды АПЛ

Поединок "Манчестер Сити" – "Лестер" начался проходил на "Этихаде". Соперники расположились рядом в турнирной таблице на третьем и втором месте соответственно, к матчу между ними было всего 4 очка разницы. В предыдущем туре подопечные Брендана Роджерса неожиданно потеряли очки во встрече с "Норвичем" (1:1). Зато коллектив Гвардиолы разбил полумертвый "Арсенал" (3:0). "Сити" на правах хозяев взял всю инициативу в свои руки. Парад атак подопечных Гвардиолы завершались неточными ударами, а в одном из эпизодов голкипера гостей Каспера Шмейхеля спасла штанга. Однако снова сработало неписаное правило "не забиваешь ты – забивают тебе". Игроки "Лестера" сумели воспользоваться полной сосредоточенностью соперника на игре впереди и организовали быструю контратаку. Барнс легко прошел по левому флангу и отдал шедевральный пас на опережение на Варди, который удачно воспользовался подарком. Английский нападающий мастерски перекинул Эдерсона и открыл счет.

Такое развитие событий заставило хозяев атаковать интенсивнее, что быстро принесло свои плоды. Марез получил мяч на правом фланге, самостоятельно протянул его ближе к штрафной и нанес мощный удар. Казалось, что это легкая добыча для Шмейхеля, но круглый предательски срикошетил от защитника "лис" и залетел в ворота. Почти сразу "Сити" потерял еще несколько хороших возможностей – Марез со штрафного отправил мяч в нескольких сантиметрах от крестовины, а пушечный выстрел Де Брюйне сумел парировать Шмейхель. Перед свистком на перерыв в игру вмешался арбитр и назначил справедливый пенальти в ворота гостей. Рикарду Перейра задел Стерлинга в своей штрафной. Выполнять 11-метровый взялся Гюндоган и пробил по-ювелирному в правый угол – Шмейхель угадал направление, но выстрел был слишком точным, 2:1.

Вторая половина встречи началась значительно спокойнее. Хозяева продолжили контролировать игру, но уже без чрезмерного спешки, ведь счет их вполне устраивал. На посягательства "горожан" увеличить преимущество в счете гости ответили острой контратакой с правого фланга. На этот раз Варди решил отблагодарить Барнса за эпизод в первом тайме и прострелил на хавбека, но, к сожалению для "лис", Харви не сумел акцентировано пробить из выгодной позиции. Как и в предыдущем матче против "Арсенала", великолепную форму продемонстрировал Кевин Де Брюйне. На 69-й минуте матча бельгиец самоотверженно ворвался в штрафную соперника, оставив нескольких защитников в дураках, и прострелил на дальнюю штангу. Пас оказался настолько идеальным, что вместо Жезуса, такой ассист мог бы замкнуть даже болбой. До финального свистка хозяева могли еще минимум трижды отмечаться, но благоприятный счет добавлял подопечным Гвардиолы определенного равнодушия в завершающей стадии атак. Зато игроки "Лестера" просто ожидали, когда завершится эта встреча, чтобы сосредоточиться на подготовке к следующим матчам с менее именитыми соперниками.

"Манчестер Сити" пропустил, но показал лучшую версию самого себя

"Горожане" продемонстрировали свою типичную лучшую игру. Быстрые позиционные атаки и мастерская индивидуальная работа подопечных Гвардиолы заставляли восхищаться даже соперника. Хозяева нанесли 23 удара против жалких 5-ти выстрелов от "лис". Фернандиньо, который начал встречу на "чужой" для себя позиции центрального защитника, не перестал быть мозговым центром "Сити". Стоит признаться, в нескольких моментах экс-хавбек "Шахтера" едва не "привез" гол в свои ворота, но его работу с первым пасом можно называть образцовой. Великолепный матч против своей бывшей команды провел Рияд Марез, который часто запугивал левый фланг обороны "Лестера" своими соло. Это и позволило стать алжирцу лучшим игроком встречи по версии авторитетного издания Whoscored. Сейчас вспоминается, как год назад все нещадно полоскали Мареза со словами "и зачем его вообще купили в Манчестер". А, как оказалось, вот зачем!

Отдельного упоминания заслуживает Кевин Де Брюйне. Еще в прошлом году бельгийца уже списывали со счетов из-за его тяжелой травмы. Однако нынешний сезон может стать для Кевина лучшим в карьере. Дриблинг, скорость, удар – это лишь базовые качества, которые КДБ сейчас демонстрирует "на максималках". Давно ли вы видели Гвардиолу, который самостоятельно заводит трибуны? Испанский специалист понимал, что поединок против "Лестера" является катализатором нынешнего уровня "Сити" и также возможность сохранить хоть какие-то шансы навязать "Ливерпулю" борьбу за чемпионство, хотя пропасть между командами составляет 10 очков, а у "мерсисайдцев" еще и матч в запасе. Такая эмоциональность наставника "горожан" будто уверяет, что война еще не завершилась.

"Лестер" не подтвердил претензии на второе место АПЛ

Только ленивый не говорил о гении Брэндона Роджерса, который удерживает скромный "Лестер" на второй строчке АПЛ после 18-ти туров. Отчаянные даже позволяли себе предполагать, что только "лисы" имеют шанс помешать "Ливерпулю" получить желанный титул чемпионата Англии. Однако матч против "Манчестер Сити" немного пошатнул уверенность таких заявлений. Гости выглядели очень неуверенно, несмотря на быстрый гол. Роджерс мог уповать только на контратаки, но и тех у "Лестера" было мало. А после перерыва, когда "Сити" побеждал 1:2, гости просто перестали играть. Создавалось впечатление, что они получили указание проиграть без позорного счета, и к данному руководству прислушивался только вратарь Каспер Шмейхель. Датчанин раз за разом спасал команду от погрома. 9 отраженных ударов от игроков "Манчестер Сити" за матч – не каждый голкипер на такое способен. Нынешнее второе место "Лестера" выглядит весьма туманным. С подобной игрой команда имеет шанс покинуть ТОП-4 до конца сезона. В любом случае, сказкой сезона 2015/16 пока и не пахнет.