"Манчестер Сити" провел успешные переговоры со Стерлингом о новом контракте

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"Манчестер Сити" провел успешные переговоры со Стерлингом о новом контракте

"Манчестер Сити" близок к продлению контракта с нападающим Рахимом Стерлингом, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, переговоры между клубом и футболистом продлились около часа. Зарплата игрока может составить 21 миллион евро в год. Таким образом, "горожанам", скорее всего удастся сохранить в составе игрока, которым интересуется мадридский "Реал".

В нынешнем сезоне 25-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 39 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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