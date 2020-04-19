"Манчестер Сити" провел успешные переговоры со Стерлингом о новом контракте
"Манчестер Сити" близок к продлению контракта с нападающим Рахимом Стерлингом, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, переговоры между клубом и футболистом продлились около часа. Зарплата игрока может составить 21 миллион евро в год. Таким образом, "горожанам", скорее всего удастся сохранить в составе игрока, которым интересуется мадридский "Реал".
В нынешнем сезоне 25-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 39 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: "Бавария" и "Манчестер Сити" имеют разное видение стоимости Сане. | http://soccernews.ru
главное
-
La Gazzetta dello Sport: "Наполи" предложил Азмуну пятилетний контракт
-
Насри с конца марта не выходил на связь с "Андерлехтом"
-
Спортивный директор "Барселоны" Абидаль может занять аналогичную должность в "Лионе"
-
Каррера высказался о возможном возвращении в "Спартак"
-
"Реал" этим летом намерен приобрести де Лигта
Лента новостей
-
"Челси" договорился с футболистами и тренерами о снижении зарплат
-
Фабрегас высказался о будущем Месси в "Барселоне"
-
"Манчестер Сити" провел успешные переговоры со Стерлингом о новом контракте
-
ПСЖ нацелился на хавбека "Лацио"
-
"Манчестер Юнайтед" может купить игрока "Шахтера", если сорвется трансфер Санчо
-
Мбаппе занял первое место в рейтинге самых быстрых футболистов мира
-
"Барселона" может лишиться доходов от домашних матчей на длительный срок
-
Пьянич намерен вернуться в Турин в надежде на возобновление сезона в конце мая
-
La Gazzetta dello Sport: "Наполи" предложил Азмуну пятилетний контракт
-
Защитник сборной Беларуси высказался по поводу нежелания властей приостанавливать Высшую лигу
-
Насри с конца марта не выходил на связь с "Андерлехтом"
-
Геркус рассказал, стоит ли доигрывать нынешний сезон РПЛ
-
Спортивный директор "Барселоны" Абидаль может занять аналогичную должность в "Лионе"
-
Тарасов сыграл с женой в Just Dance
-
"Арсенал" и "МЮ" интересуются Усманом Дембеле
-
Кьеза летом может стать игроком "Ювентуса"
-
Кокорин рассказал, почему российским игрокам сложно пробиться в ведущие европейские чемпионаты
-
Павлюченко показал, как приготовил шашлык вместе с дочерью
-
Каррера признался, что скучает по фанатам "Спартака"
-
Газизов подтвердил, что хавбеком "Уфы" Фоминым интересуется "Удинезе"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18