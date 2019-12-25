"Манчестер Сити" проявляет интерес к защитникам "Бенфики" и "Вильярреала"

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"Манчестер Сити" проявляет интерес к защитникам "Бенфики" и "Вильярреала"

"Манчестер Сити" рассматривает варианты усиления обороны.

Как сообщает The Telegraph, "горожане" проявляют интерес к Рубену Диашу ("Бенфика") и Пау Торресу ("Вильярреал"). Обоим игрокам по 22 года и они входят в число лучших молодых защитников Европы.

Отмечается, что "Сити" также интересуется защитником "Борнмута" Натана Аке, однако он, скорее всего, вернется в "Челси", у которого есть право выкупа за 40 миллионов евро.

В этом сезоне Диаш провел 24 матча, в которых забил два гола. На счету Торреса один гол и один ассист в 19 играх.

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