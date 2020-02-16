"Манчестер Сити" рассматривает двух тренеров на случай ухода Гвардиолы
"Манчестер Сити" рассматривает два варианта на тот случай, если клуб покинет главный тренер Хосеп Гвардиола, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, английский клуб проявляет интерес к главному тренеру "Лестера" Брендану Роджерсу и бывшему наставнику "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.
Напомним, что "Манчестер Сити" на два года отстранен от выступлений в еврокубках из-за нарушения финансового фэйр-плей. Клуб собирается подать апелляцию, но если она будет отклонена, то не исключен уход Гвардиолы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Вулверхэмптон
|26
|36
|8
|Эвертон
|26
|36
|9
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|10
|Бернли
|26
|34
|11
|Арсенал Лондон
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18