"Манчестер Сити" рассматривает шесть кандидатов на усиление своей атаки

"Манчестер Сити" рассматривает шесть кандидатур на усиление своей атаки ближайшим летом, информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, в сферу интересов горожан входят Эден Азар ("Челси"), Рияд Махрез ("Лестер"), Леон Бэйли ("Байер"), Кристиан Пулишич ("Боруссия" Дортмунд), Желсон Мартинш ("Спортинг" Лиссабон) и Джастин Клюйверт ("Аякс").

Напомним, вчера "Манчестер Сити" обыграл "Байер". | soccernews.ru