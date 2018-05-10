"Манчестер Сити" рассматривает шесть кандидатов на усиление своей атаки

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"Манчестер Сити" рассматривает шесть кандидатов на усиление своей атаки"Манчестер Сити" рассматривает шесть кандидатур на усиление своей атаки ближайшим летом, информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, в сферу интересов горожан входят Эден Азар ("Челси"), Рияд Махрез ("Лестер"), Леон Бэйли ("Байер"), Кристиан Пулишич ("Боруссия" Дортмунд), Желсон Мартинш ("Спортинг" Лиссабон) и Джастин Клюйверт ("Аякс").

Напомним, вчера "Манчестер Сити" обыграл "Байер". | soccernews.ru

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