"Манчестер Сити" рассматривает трёх кандидатов на замену Агуэро

Фото твиттер Серхио Агуэро

"Манчестер Сити" собирается ближайшим летом купить нового центрального форварда.

Многолетний лидер атак "горожан" Серхио Агуэро по окончании сезона покинет клуб в связи с истечением срока контракта, и ему требуется замена.

По информации аргентинской журналистки Вероники Брунати, "Сити" будет выбирать между Эрлингом Холандом ("Боруссия" Д), Харри Кейном ("Тоттенхэм") и Ромелу Лукаку ("Интер").

Также источник утверждает, что на нападающего "Барселоны" Лионеля Месси манчестерцы претендовать не будут.

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