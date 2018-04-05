"Манчестер Сити" рассматривает вариант с приобретением летом Кейна, Салаха, Неймара или Гризманна

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"Манчестер Сити" рассматривает вариант с приобретением летом Кейна, Салаха, Неймара или ГризманнаБлижайшим летом "Манчестер Сити" рассчитывает подписать топового игрока в линию своей атаки, информирует испанская пресса.

Сообщается, что на сегодняшний день "горожане" рассматривают варианты с приобретением четырех топовых форвардов - Харри Кейна ("Тоттенхэм"), Мохамеда Салаха ("Ливерпуль"), Неймара (ПСЖ) или Антуана Гризманна ("Атлетико").

Отметим, что трансферы первых двух оцениваются примерно в 200 миллионов евро, третий будет стоить порядка 300 миллионов евро, а сумма отступных за четвертого составляет "всего" 100 миллионов евро.

Напомним, вчера "Манчестер Сити" был разгромлен "Ливерпулем" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 31 84
2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 32 66
4 Тоттенхэм 31 64
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 31 46
8 Лестер Сити 31 43
9 Эвертон 32 40
10 Борнмут 32 37
11 Уотфорд 32 37
12 Ньюкасл Юнайтед 31 35
13 Брайтон & Хоув Альбион 31 34
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 31 31
16 Хаддерсфилд Таун 32 31
17 Кристал Пэлас 32 30
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 32 27
20 Вест Бромвич Альбион 32 20
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