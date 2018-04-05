"Манчестер Сити" рассматривает вариант с приобретением летом Кейна, Салаха, Неймара или Гризманна

Ближайшим летом "Манчестер Сити" рассчитывает подписать топового игрока в линию своей атаки, информирует испанская пресса.

Сообщается, что на сегодняшний день "горожане" рассматривают варианты с приобретением четырех топовых форвардов - Харри Кейна ("Тоттенхэм"), Мохамеда Салаха ("Ливерпуль"), Неймара (ПСЖ) или Антуана Гризманна ("Атлетико").

Отметим, что трансферы первых двух оцениваются примерно в 200 миллионов евро, третий будет стоить порядка 300 миллионов евро, а сумма отступных за четвертого составляет "всего" 100 миллионов евро.

Напомним, вчера "Манчестер Сити" был разгромлен "Ливерпулем" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов. | soccernews.ru