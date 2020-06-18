"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в матче АПЛ
В перенесенном матче 28-го тура АПЛ "Манчестер Сити" уверенно разобрался с "Арсеналом".
"Манчестер Сити" - "Арсенал" 3:0
Голы: Стерлинг, 45 - 1:0, де Брюйне (пен), 51 - 2:0, Фоден, 90 - 3:0
"Манчестер Сити": Эдерсон, Эрик Гарсия, Уокер, Лапорт (Фернандиньо, 70), Менди, Сильва (Бернарду Силва, 65), де Брюйне (Родри Эрнандес, 70), Марез (Фоден, 65), Гюндоган, Стерлинг, Габриэл Жезус (Агуэро, 80).
"Арсенал": Лено, Мари (Давид Луиз, 24), Бельерин, Мустафи, Тирни, Уиллок (Нелсон, 67), Гендузи (Мэйтленд-Найлз, 67), Джака (Себальос, 8), Обамеянг, Нкетиа (Ляказетт, 67), Сака.
Удаление: Давид Луиз (49).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18