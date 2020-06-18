"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в матче АПЛ

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"Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" в матче АПЛ

В перенесенном матче 28-го тура АПЛ "Манчестер Сити" уверенно разобрался с "Арсеналом".

"Манчестер Сити" - "Арсенал" 3:0

Голы: Стерлинг, 45 - 1:0, де Брюйне (пен), 51 - 2:0, Фоден, 90 - 3:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Эрик Гарсия, Уокер, Лапорт (Фернандиньо, 70), Менди, Сильва (Бернарду Силва, 65), де Брюйне (Родри Эрнандес, 70), Марез (Фоден, 65), Гюндоган, Стерлинг, Габриэл Жезус (Агуэро, 80).

"Арсенал": Лено, Мари (Давид Луиз, 24), Бельерин, Мустафи, Тирни, Уиллок (Нелсон, 67), Гендузи (Мэйтленд-Найлз, 67), Джака (Себальос, 8), Обамеянг, Нкетиа (Ляказетт, 67), Сака.

Удаление: Давид Луиз (49).

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