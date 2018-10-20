"Манчестер Сити" разгромил "Бернли" и другие результаты 9-го тура АПЛ
Представляем результаты 9-го тура АПЛ.
"Манчестер Сити" - "Бернли" 5:0
Голы: Агуэро, 17 - 1:0, Бернарду Силва, 54 - 2:0, Фернандиньо, 56 - 3:0, Махрез, 83 - 4:0, Сане, 90 - 5:0
"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Лапорт, Менди, Компани, Сильва (Фоден, 75), Марез, Бернарду Силва (де Брюйне, 58), Фернандиньо, Сане, Агуэро (Габриэл Жезус, 66).
"Бернли": Харт, Тарковски, Тэйлор, Лоутон, Ми, Корк, Дефур (Барнс, 75), Хендрик, Гудмундссон, Леннон (Вествуд, 69), Воукс (Вуд, 69).
Предупреждения: Компани (1), Корк (11), Хендрик (32), Сане (81).
"Вест Хэм" - "Тоттенхэм" 0:1
Гол: Ламела, 44 - 0:1
"Вест Хэм": Фабианьски, Диоп, Бальбуэна, Крессуэлл, Райс, Снодграсс, Нобл (Антонио, 72), Ярмоленко (Диангана, 40), Фелипе Андерсон (Эрнандес, 57), Арнаутович, Сабалета.
"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Дэвис, Триппьер, Санчес, Дайер, Уинкс, Ламела (Дембеле, 76), Сиссоко (Эриксен, 89), Лукас Моура, Кейн (Льоренте, 86).
Предупреждения: Нобл (59), Арнаутович (73), Снодграсс (80).
"Борнмут" - "Саутгемптон" 0:0
"Борнмут": Бегович, Кук, Смит, Фрэнсис, Аке, Кук, Лерма, Фрэйзер (Айб, 77), Брукс (Станислас, 59), Кинг (Гослинг, 85), Уилсон.
"Саутгемптон": Маккарти, Худт, Бертран, Соареш, Стивенс, Редмонд, Хейбьерг, Лемина (Армстронг, 66), Эльюнусси, Остин (Лонг, 78), Ингз (Габбьядини, 79).
Предупреждения: Бертран (34), Лемина (41), Уилсон (86).
"Ньюкасл" - "Брайтон" 0:1
Гол: Кайяль, 29 - 0:1
"Ньюкасл": Дубравка, Ласселс, Дамметт, Йедлин, Фернандес, Ритчи, Шелви, Диаме, Кенеди, Перес, Муто (Хоселу, 74).
"Брайтон": Райан, Даффи, Бонг, Сальтор (Бернардо, 68), Данк, Марч, Стивенс, Джаханбахш, Кайяль, Искьердо (Биссума, 80), Мюррей (Локадия, 16).
Предупреждения: Кайяль (43), Джаханбахш (74).
"Вулверхэмптон" - "Уотфорд" 0:2
Голы: Капу, 20 - 0:1, Перейра, 21 - 0:2
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Коуди, Боли, Кастро (Рубен Винагре, 46), Беннетт, Диогу Жота, Рубен Невеш, Элдер Кошта, Моутинью, Доэрти (Траоре, 72), Хименес (Кавалейру, 60).
"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Мазина, Фемения, Кэткарт, Перейра, Дукуре, Деулофеу (Грэй, 69), Хьюз, Саксесс (Предль, 75; Уилмот, 88), Капу.
Предупреждения: Рубен Невеш (35), Хьюз (69), Диогу Жота (73), Беннетт (90).
"Кардифф" - "Фулхэм" 4:2
Голы: Шюррле, 11 - 0:1, Мерфи, 15 - 1:1, Рид, 20 - 2:1, Сессеньон, 34 - 2:2, Патерсон, 65 - 3:2, Харрис, 87 - 4:2
"Кардифф": Этеридж, Моррисон, Беннетт, Манга, Бамба, Артер (Дамур, 86), Гуннарссон (Ричардс, 77), Рид, Камараса, Мерфи (Харрис, 82), Патерсон.
"Фулхэм": Беттинелли, Рим, Ле Маршан, Одои, Чемберс (Моусон, 46), Юхансен (Вьетто, 82), Макдоналд, Шюррле, Сери (Айите, 58), Сессеньон, Митрович.
Предупреждения: Чемберс (19), Гуннарссон (33), Макдоналд (36), Юхансен (45), Моррисон (68), Бамба (78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11