"Манчестер Сити" разгромил "Бернли" и вышел на 2-е место в АПЛ

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги "Бернли" на своем поле проиграл "Манчестер Сити" со счетом 1:4. Победу "горожанам" принесли дубль Габриэла Жезуса, а также голы Родриго Эрнандеса и Рияда Махреза. В составе хозяев единственный гол забил Роберт Брэйди.

Благодаря победе "Манчестер Сити" вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 8 очков. "Бернли" - на 11-й позиции.

"Бернли" – "Манчестер Сити" - 1:4 (0:1)

Голы: Габриэл Жезус, 24 - 0:1, Габриэл Жезус, 50 - 0:2, Родри Эрнандес, 68 - 0:3, Махрез, 87 - 0:4, Брэйди, 89 - 1:4

"Манчестер Сити": Эдерсон, Анхелиньо, Отаменди, Уокер, Фернандиньо (Эрик Гарсия, 85), Сильва, Родри Эрнандес, Бернарду Силва, де Брюйне (Фоден, 80), Стерлинг (Марез, 72), Габриэл Жезус.

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