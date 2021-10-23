"Манчестер Сити" разгромил "Бернли" и вышел на 2-е место в АПЛ

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"Манчестер Сити" разгромил "Бернли" и вышел на 2-е место в АПЛ

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Брайтон" со счетом 4:1.

Победу "горожанам" принесли дубль Филипа Фодена, голы Илкая Гюндогана и Рияда Мареза. В составе хозяев отличился Алексис Мак Аллистер.

"Манчестер Сити", набрав 20 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Бернли" с четырьмя очками остался в зоне вылета на 18-й позиции.

"Брайтон" – "Манчестер Сити" - 1:4 (0:3)
Голы: Гюндоган, 13 - 0:1, Фоден, 28 - 0:2, Фоден, 31 - 0:3, Мак Аллистер, 81 (с пенальти) - 1:3, Марез, 90 - 1:4

"Брайтон": Санчес, Данк, Берн (Лэмпти, 57), Велтман, Кукурелья, Марч, Лаллана, Гросс (Мак Аллистер, 72), Модер, Троссард, Мопе (Мвепу, 58).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган (Фернандиньо, 75), Бернарду Силва, Родри, Грилиш (де Брюйне, 77), Фоден, Габриэл Жезус (Марез, 87).

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