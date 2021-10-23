"Манчестер Сити" разгромил "Бернли" и вышел на 2-е место в АПЛ
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
В матче 9-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Брайтон" со счетом 4:1.
Победу "горожанам" принесли дубль Филипа Фодена, голы Илкая Гюндогана и Рияда Мареза. В составе хозяев отличился Алексис Мак Аллистер.
"Манчестер Сити", набрав 20 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Бернли" с четырьмя очками остался в зоне вылета на 18-й позиции.
"Брайтон" – "Манчестер Сити" - 1:4 (0:3)
Голы: Гюндоган, 13 - 0:1, Фоден, 28 - 0:2, Фоден, 31 - 0:3, Мак Аллистер, 81 (с пенальти) - 1:3, Марез, 90 - 1:4
"Брайтон": Санчес, Данк, Берн (Лэмпти, 57), Велтман, Кукурелья, Марч, Лаллана, Гросс (Мак Аллистер, 72), Модер, Троссард, Мопе (Мвепу, 58).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган (Фернандиньо, 75), Бернарду Силва, Родри, Грилиш (де Брюйне, 77), Фоден, Габриэл Жезус (Марез, 87).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18