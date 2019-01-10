"Манчестер Сити" разгромил "Бертон", Жезус оформил покер

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"Манчестер Сити" разгромил "Бертон", Жезус оформил покер

"Сити" разгромил "Бертон" в первом матче полуфинала Кубка английской лиги.

В составе хозяев четыре гола забил нападающий Габриэ Жезус, а еще голом отметился экс-игрок "Уфы" Александр Зинченко, Кевин Де Брёйне, Филип Фоден, Кайл Уолкер и Рияд Марез.

"Манчестер Сити" - "Бертон Альбион" - 9:0.

Голы: Де Брейне, 5 - 1:0, Габриэл Жезус, 30 - 2:0, Габриэл Жезус, 34 - 3:0, Зинченко, 37 - 4:0, Габриэл Жезус, 57 - 5:0, Фоден, 62 - 6:0, Габриэл Жезус, 65 - 7:0, Уокер, 70 - 8:0, Махрез, 83 - 9:0.

"Манчестер Сити": Мурич, Отаменди, Уокер (Данилу, 74), Гарсия, Сильва, Гюндоган, Де Брейне (Фоден, 58), Зинченко, Махрез, Сане (Бернарду Силва, 66), Габриэл Жезус.

Ответный пройдет в Бёртон-апон-Тренте 23 января.

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Комментарии

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