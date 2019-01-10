"Манчестер Сити" разгромил "Бертон", Жезус оформил покер
"Сити" разгромил "Бертон" в первом матче полуфинала Кубка английской лиги.
В составе хозяев четыре гола забил нападающий Габриэ Жезус, а еще голом отметился экс-игрок "Уфы" Александр Зинченко, Кевин Де Брёйне, Филип Фоден, Кайл Уолкер и Рияд Марез.
"Манчестер Сити" - "Бертон Альбион" - 9:0.
Голы: Де Брейне, 5 - 1:0, Габриэл Жезус, 30 - 2:0, Габриэл Жезус, 34 - 3:0, Зинченко, 37 - 4:0, Габриэл Жезус, 57 - 5:0, Фоден, 62 - 6:0, Габриэл Жезус, 65 - 7:0, Уокер, 70 - 8:0, Махрез, 83 - 9:0.
"Манчестер Сити": Мурич, Отаменди, Уокер (Данилу, 74), Гарсия, Сильва, Гюндоган, Де Брейне (Фоден, 58), Зинченко, Махрез, Сане (Бернарду Силва, 66), Габриэл Жезус.
Ответный пройдет в Бёртон-апон-Тренте 23 января.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|20
|54
|2
|Тоттенхэм
|21
|48
|3
|Манчестер Сити
|20
|47
|4
|Челси
|21
|44
|5
|Арсенал Лондон
|21
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|21
|38
|7
|Лестер Сити
|21
|31
|8
|Уотфорд
|21
|29
|9
|Вулверхэмптон
|21
|29
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|28
|11
|Эвертон
|21
|27
|12
|Борнмут
|21
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|26
|14
|Кристал Пэлас
|21
|22
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|18
|16
|Бернли
|21
|18
|17
|Кардифф Сити
|21
|18
|18
|Саутгемптон
|21
|16
|19
|Фулхэм
|21
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|21
|10