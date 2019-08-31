"Манчестер Сити" разгромил "Брайтон", "Челси" упустил победу над "Шеффилдом"
Представляем результаты матчей 4-го тура АПЛ.
"Челси" - "Шеффилд Юнайтед" 2:2
Голы: Абрахам, 19 - 1:0, Абрахам, 43 - 2:0, Робинсон, 46 - 2:1, Зума (аг), 89 - 2:2
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Эмерсон, Томори, Зума, Баркли (Виллиан, 60), Ковачич (Батшуайи, 83), Пулишич, Жоржиньо, Маунт, Абрахам (Гилмур, 84).
"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Болдок, Иган, Башем (Осборн, 84), Стивенс, Ландстрем, Норвуд, Робинсон, Фримэн (Муссе, 79), О`Коннелл, Макберни (Макголдрик, 63).
"Манчестер Сити" - "Брайтон" 4:0
Голы: де Брюйне, 2 - 1:0, Агуэро, 42 - 2:0, Агуэро, 55 - 3:0, Бернарду Силва, 79 - 4:0
"Манчестер Сити": Эдерсон, Лапорт (Фернандиньо, 37), Зинченко, Уокер, Отаменди, де Брюйне (Гюндоган, 69), Сильва (Бернарду Силва, 78), Марез, Родри Эрнандес, Стерлинг, Агуэро.
"Брайтон": Райан, Бернардо (Мюррей, 67), Уэбстер, Данк, Монтойя, Марч, Стивенс, Троссард (Гросс, 74), Проппер, Берн, Мопе (Коннолли, 66).
"Лестер" - "Борнмут" 3:1
Голы: Варди, 12 - 1:0, Уилсон, 15 - 1:1, Тилеманс, 41 - 2:1, Варди, 73 - 3:1
"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра, Чилуэлл, Сеюнджю, Эванс, Олбрайтон (Грэй, 64), Барнс (Чоудури, 71), Мэддисон (Фукс, 86), Ндиди, Тилеманс, Варди.
"Борнмут": Рэмсдейл, Аке, Кук, Смит (Айб, 64), Мифем, Уилсон (Соланке, 64), Биллинг, Лерма, Фрэйзер, Уилсон, Кинг (Серман, 79).
"Ньюкасл" - "Уотфорд" 1:1
Голы: Хьюз, 2 - 0:1, Шер, 41 - 1:1
"Ньюкасл": Дубравка, Шер (Фернандес, 85), Виллемс, Дамметт, Крафт (Манкильо, 78), Хэйден, Лонгстафф, Альмирон, Атсу (Муто, 82), Ласселс, Жоэлинтон.
"Уотфорд": Фостер, Янмат, Кэткарт, Кабаселе, Фемения, Хьюз (Саксесс, 71), Клеверли, Перейра, Дукуре (Чалоба, 71), Доусон, Грэй (Деулофеу, 82).
"Вест Хэм" - "Норвич" 2:0
Голы: Аллер, 24 - 1:0, Ярмоленко, 56 - 2:0
"Вест Хэм": Фабианьски, Диоп, Фредерикс, Масуаку, Огбонна, Нобл (Санчес, 85), Фелипе Андерсон (Форнальс, 88), Райс, Лансини, Ярмоленко (Снодграсс, 71), Аллер.
"Норвич": Крул, Циммерманн (Амаду, 36), Годфри, Льюис, Ааронс, Штиперманн (Дрмич, 77), Трибулл, Кэнтуэлл (Маклин, 78), Буэндиа, Ляйтнер, Пукки.
"Кристал Пэлас" - "Астон Вилла" 1:0
Гол: Айю, 73 - 1:0
"Кристал Пэлас": Гуаита, Келли (Сако, 79), Уорд, ван Анхолт, Кэйхилл, Куяте, Шлупп (Таунсенд, 84), Миливоевич, Макартур, Заа, Айю (Бентеке, 86).
"Астон Вилла": Хитон, Мингз, Тэйлор, Гильбер, Энгельс, Макгинн, Дуглас Луис (Хурихэйн, 71), Хота (Дэвис, 59), Грилиш, Трезеге, Уэсли (Лэнсбери, 85).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|3
|9
|2
|Манчестер Сити
|3
|7
|3
|Арсенал Лондон
|3
|6
|4
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|5
|Лестер Сити
|3
|5
|6
|Бернли
|3
|4
|7
|Тоттенхэм
|3
|4
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|4
|9
|Шеффилд Юнайтед
|3
|4
|10
|Кристал Пэлас
|3
|4
|11
|Борнмут
|3
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Челси
|3
|4
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|4
|16
|Вулверхэмптон
|3
|3
|17
|Астон Вилла
|3
|3
|18
|Норвич Сити
|3
|3
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|3
|20
|Уотфорд
|3
|0