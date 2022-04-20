"Манчестер Сити" разгромил "Брайтон" и вернулся на 1-е место в АПЛ

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 30-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Брайтон" со счетом 3:0.

Победу "горожанам" принесли голы Рияда Мареза, Филипа Фодена и Бернарду Силвы.

"Манчестер Сити", набрав 77 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Брайтон" с 40 очками остался на 10-й позиции.

"Манчестер Сити" – "Брайтон" - 3:0 (0:0)

Голы: Марез, 53 - 1:0, Фоден, 65 - 2:0, Бернарду Силва, 82 - 3:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Стоунз (Зинченко, 77), Лапорт, Аке (Рубен Диаш, 46), Гюндоган, де Брюйне, Родри, Габриэл Жезус, Бернарду Силва, Фоден, Марез.

"Брайтон": Санчес, Лэмпти (Уэбстер, 61), Данк, Велтман, Кукурелья, Марч, Мак Аллистер, Мвепу, Кайседо (Сармиенто, 73), Гросс, Уэлбек (Мопе, 77).

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