"Манчестер Сити" разгромил "Брайтон" и вернулся на 1-е место в АПЛ
Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
В перенесенном матче 30-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Брайтон" со счетом 3:0.
Победу "горожанам" принесли голы Рияда Мареза, Филипа Фодена и Бернарду Силвы.
"Манчестер Сити", набрав 77 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Брайтон" с 40 очками остался на 10-й позиции.
"Манчестер Сити" – "Брайтон" - 3:0 (0:0)
Голы: Марез, 53 - 1:0, Фоден, 65 - 2:0, Бернарду Силва, 82 - 3:0
"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Стоунз (Зинченко, 77), Лапорт, Аке (Рубен Диаш, 46), Гюндоган, де Брюйне, Родри, Габриэл Жезус, Бернарду Силва, Фоден, Марез.
"Брайтон": Санчес, Лэмпти (Уэбстер, 61), Данк, Велтман, Кукурелья, Марч, Мак Аллистер, Мвепу, Кайседо (Сармиенто, 73), Гросс, Уэлбек (Мопе, 77).
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|Команда
|М
|О
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|27
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|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18