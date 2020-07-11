"Манчестер Сити" разгромил "Брайтон" в матче АПЛ

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"Манчестер Сити" разгромил "Брайтон" в матче АПЛ

В рамках 35-го тура АПЛ "Манчестер Сити" уверенно разобрался с "Брайтоном".

"Горожане" продолжают занимать второе место, опережая "Челси" на 12 очков.

"Брайтон" - "Манчестер Сити" 0:5

Голы: Стерлинг, 21 - 0:1, Габриэл Жезус, 44 - 0:2, Стерлинг, 53 - 0:3, Бернарду Силва, 56 - 0:4, Стерлинг, 81 - 0:5

"Брайтон": Райан, Данк, Бернардо, Монтойя (Лэмпти, 59), Уэбстер, Биссума, Гросс (Берн, 78), Муй, Проппер (Стивенс, 59), Троссард (Джаханбахш, 70), Коннолли (Мопе, 59).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Менди (Зинченко, 64), Уокер, Эрик Гарсия (Стоунз, 72), Лапорт, Бернарду Силва, Родри Эрнандес (Фернандиньо, 72), Стерлинг, де Брюйне (Сильва, 64), Марез, Габриэл Жезус (Фоден, 63).

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