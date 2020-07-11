"Манчестер Сити" разгромил "Брайтон" в матче АПЛ
В рамках 35-го тура АПЛ "Манчестер Сити" уверенно разобрался с "Брайтоном".
"Горожане" продолжают занимать второе место, опережая "Челси" на 12 очков.
"Брайтон" - "Манчестер Сити" 0:5
Голы: Стерлинг, 21 - 0:1, Габриэл Жезус, 44 - 0:2, Стерлинг, 53 - 0:3, Бернарду Силва, 56 - 0:4, Стерлинг, 81 - 0:5
"Брайтон": Райан, Данк, Бернардо, Монтойя (Лэмпти, 59), Уэбстер, Биссума, Гросс (Берн, 78), Муй, Проппер (Стивенс, 59), Троссард (Джаханбахш, 70), Коннолли (Мопе, 59).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Менди (Зинченко, 64), Уокер, Эрик Гарсия (Стоунз, 72), Лапорт, Бернарду Силва, Родри Эрнандес (Фернандиньо, 72), Стерлинг, де Брюйне (Сильва, 64), Марез, Габриэл Жезус (Фоден, 63).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18