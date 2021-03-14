"Манчестер Сити" разгромил "Фулхэм"

Теги манчестер ситифулхэм

"Манчестер Сити" разгромил "Фулхэм"В Лондоне прошел матч 28 тура АПЛ между "Фулхэмом" и "Манчестер Сити". "Горожане" без проблем победили своего соперника со счетом 3:0, хотя и играли в не самом оптимальном составе. Все голы были забиты во второй половине встречи с 45 по 60 минуты. Победа позволила подопечным Гвардиолы набрать 71 и закрепиться на первой строчке турнирной таблицы. У "дачников" осталось 26 баллов и 18 место в чемпионате.

"Фулхэм" - "Манчестер Сити" 0:3 (0:0)

Голы: Стоунз, 47 - 0:1, Габриэл Жезус, 56 - 0:2, Агуэро, 60 (пенальти) - 0:3

"Фулхэм": Ареоля, Айна, Адарабиойо, Андерсен, Тете, Лемина (Онома, 73), Замбо-Ангисса, Кавалейру (Робинсон, 80), Лофтус-Чик (Митрович, 63), Лукман, Рид.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Менди, Стоунз, Рубен Диаш (Эрик Гарсия, 75), Жоау Канселу, Родри, Бернарду Силва (Фернандиньо, 67), Ферран Торрес, Лапорт, Агуэро, Габриэл Жезус.

Читайте также: Лукаку намерен отказать "Манчестер Сити" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 13 марта

Главные новости дня: 13 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов