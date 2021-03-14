"Манчестер Сити" разгромил "Фулхэм"

В Лондоне прошел матч 28 тура АПЛ между "Фулхэмом" и "Манчестер Сити". "Горожане" без проблем победили своего соперника со счетом 3:0, хотя и играли в не самом оптимальном составе. Все голы были забиты во второй половине встречи с 45 по 60 минуты. Победа позволила подопечным Гвардиолы набрать 71 и закрепиться на первой строчке турнирной таблицы. У "дачников" осталось 26 баллов и 18 место в чемпионате.

"Фулхэм" - "Манчестер Сити" 0:3 (0:0)

Голы: Стоунз, 47 - 0:1, Габриэл Жезус, 56 - 0:2, Агуэро, 60 (пенальти) - 0:3

"Фулхэм": Ареоля, Айна, Адарабиойо, Андерсен, Тете, Лемина (Онома, 73), Замбо-Ангисса, Кавалейру (Робинсон, 80), Лофтус-Чик (Митрович, 63), Лукман, Рид.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Менди, Стоунз, Рубен Диаш (Эрик Гарсия, 75), Жоау Канселу, Родри, Бернарду Силва (Фернандиньо, 67), Ферран Торрес, Лапорт, Агуэро, Габриэл Жезус.