"Манчестер Сити" разгромил худшую команду АПЛ

В матче 38-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Норвич" со счетом 5:0. Победу "горожанам" принесли дубль Кевина де Брюйне, а также голы Габриэла Жезуса, Рахима Стерлинга и Рияда Махреза.

"Манчестер Сити" финишировал на втором месте в АПЛ, "Норвич" занял последнее место и в следующем сезоне выступит в Чемпиошипе.

"Манчестер Сити" – "Норвич" - 5:0 (2:0)

Голы: Габриэл Жезус, 11 - 1:0, де Брюйне, 45 - 2:0, Стерлинг, 80 - 3:0, де Брюйне, 83 - 4:0, Махрез, 90 - 5:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Эрик Гарсия (Фернандиньо, 46), Лапорт, Уокер, Жоау Канселу, де Брюйне, Сильва, Фоден (Махрез, 46), Родри Эрнандес (Гюндоган, 46), Стерлинг, Габриэл Жезус.

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