"Манчестер Сити" разгромил "Кристал Пэлас"

В 19-м туре АПЛ "Манчестер Сити" уверенно разобрался с "Кристал Пэлас".

Благодаря победе "горожане" вышли на второе место. От "МЮ" их отделяет два очка, однако у "Сити" есть игра в запасе.

"Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" 4:0

Голы: Стоунз, 26 - 1:0, Гюндоган, 56 - 2:0, Стоунз, 68 - 3:0, Стерлинг, 88 - 4:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Уокер, Рубен Диаш, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган (Ферран Торрес, 71), Бернарду Силва (Фоден, 60), де Брюйне (Жоау Канселу, 71), Стерлинг, Габриэл Жезус.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Томкинс, Кэйхилл, Митчелл, Уорд, Эзе, Макартур, Маккарти, Миливоевич (Ридевалд, 68), Таунсенд (Батшуайи, 79), Айю.

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