"Манчестер Сити" разгромил "Кристал Пэлас"
В 19-м туре АПЛ "Манчестер Сити" уверенно разобрался с "Кристал Пэлас".
Благодаря победе "горожане" вышли на второе место. От "МЮ" их отделяет два очка, однако у "Сити" есть игра в запасе.
"Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" 4:0
Голы: Стоунз, 26 - 1:0, Гюндоган, 56 - 2:0, Стоунз, 68 - 3:0, Стерлинг, 88 - 4:0
"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Уокер, Рубен Диаш, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган (Ферран Торрес, 71), Бернарду Силва (Фоден, 60), де Брюйне (Жоау Канселу, 71), Стерлинг, Габриэл Жезус.
"Кристал Пэлас": Гуаита, Томкинс, Кэйхилл, Митчелл, Уорд, Эзе, Макартур, Маккарти, Миливоевич (Ридевалд, 68), Таунсенд (Батшуайи, 79), Айю.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18