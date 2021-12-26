"Манчестер Сити" разгромил "Лестер" с хоккейным счетом в матче АПЛ

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Лестер" в матче 19-го тура АПЛ.

"Манчестер Сити" - "Лестер" - 6:3

Голы: де Брюйне, 5 - 1:0, Марез (пенальти), 14 - 2:0, Гюндоган, 21 - 3:0, Стерлинг (пенальти), 25 - 4:0, Мэддисон, 55 - 4:1, Лукман, 50 - 4:2, Ихеаначо, 65 - 4:3, Лапорт, 69 - 5:3, Стерлинг, 87 - 6:3.

"Манчестер Сити" - Эдерсон, Жоау Канселу, Лапорт, Рубен Диаш, Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне (Фоден, 71), Бернарду Силва, Стерлинг, Марез.

"Лестер" - Шмейхель, Вестергор, Амарти, Томас, Тилеманс (Чоудури, 71), Мэддисон, Дьюзбери-Холл, Олбрайтон, Перес (Кастань, 46), Ихеаначо, Лукман.

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