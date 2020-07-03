"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" в матче АПЛ

В рамках 32-го тура АПЛ "Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль".

Напомним, что "красные" уже досрочно стали чемпионами. "Горожане" идут вторыми, опережая "Лестер" на 11 очков.

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль" 4:0

Голы: де Брюйне (пен), 25 - 1:0, Стерлинг, 35 - 2:0, Фоден, 45 - 3:0, Окслейд-Чемберлен (аг), 66 - 4:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Жоау Канселу, 73), Эрик Гарсия, Менди, Лапорт (Отаменди, 79), Фоден, Гюндоган, де Брюйне, Родри Эрнандес, Стерлинг (Бернарду Силва, 79), Габриэл Жезус (Марез, 58).

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнолд (Уильямс, 76), Гомес (Окслейд-Чемберлен, 46), Вейналдум (Кейта, 62), Фабиньо, Хендерсон, Мане (Минамино, 85), Фирмино (Ориги, 62), Салах.

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