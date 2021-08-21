"Манчестер Сити" разгромил "Норвич" и другие результаты 2-го тура АПЛ
Фото: твиттер "Манчестер Сити"
Представляем результаты матчей 2-го тура АПЛ.
"Манчестер Сити" - "Норвич" 5:0
Голы: Крул (аг), 7 - 1:0, Грилиш, 22 - 2:0, Лапорт, 64 - 3:0, Стерлинг, 71 - 4:0, Марез, 84 - 5:0
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган (Палмер, 69), Бернарду Силва, Родри, Грилиш (Марез, 75), Габриэл Жезус, Ферран Торрес (Стерлинг, 61).
"Норвич": Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Яннулис (Мумба, 46), Рупп (Маклин, 46), Ле-Мелу, Гилмор, Рашица, Кэнтуэлл, Пукки (Сарджент, 77).
"Лидс" - "Эвертон" 2:2
Голы: Кэлверт-Льюин (пен), 30 - 0:1, Клих, 41 - 1:1, Грэй, 50 - 1:2, Рафинья, 72 - 2:2
"Лидс": Мелье, Купер, Эйлинг, Стрейк, Даллас, Фирпо (Шеклтон, 60), Клих (Робертс, 60), Филлипс, Харрисон, Бэмфорд, Рафинья.
"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Кин, Мина, Динь, Ивоби (Таунсенд, 75), Грэй (Делф, 83), Аллан, Дукуре, Кин, Кэлверт-Льюин, Ришарлисон.
"Кристал Пэлас" - "Брентфорд" 0:0
"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте, Макартур, Галлахер, Шлупп (Айю, 68), Заа, Бентеке.
"Брентфорд": Райя, Янссон, Айер, Пиннок, Генри, Канос, Нергор, Янельт (Бидструп, 87), Оньека (Годдос, 70), Тоуни, Мбемо (Висса, 77).
"Астон Вилла" - "Ньюкасл" 2:0
Голы: Ингз, 45 - 1:0, Эль-Гази (пен), 62 - 2:0
"Астон Вилла": Мартинес, Мингз, Конса, Янг, Макгинн, Дуглас Луис (Туанзебе, 88), Рэмзи, Кэш, Уэсли, Эль-Гази, Буэндиа (Филоджин-Байдейс, 86), Ингз.
"Ньюкасл": Вудмен, Фернандес (Жоэлинтон, 78), Шер, Ласселс, Ритчи, Фрэйзер, Альмирон, Хэйден (Лонгстафф, 46), Уиллок, Мерфи, Сен-Максимен, Уилсон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18