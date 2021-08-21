"Манчестер Сити" разгромил "Норвич" и другие результаты 2-го тура АПЛ

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"Манчестер Сити" разгромил "Норвич" и другие результаты 2-го тура АПЛФото: твиттер "Манчестер Сити"

Представляем результаты матчей 2-го тура АПЛ.

"Манчестер Сити" - "Норвич" 5:0

Голы: Крул (аг), 7 - 1:0, Грилиш, 22 - 2:0, Лапорт, 64 - 3:0, Стерлинг, 71 - 4:0, Марез, 84 - 5:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган (Палмер, 69), Бернарду Силва, Родри, Грилиш (Марез, 75), Габриэл Жезус, Ферран Торрес (Стерлинг, 61).

"Норвич": Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Яннулис (Мумба, 46), Рупп (Маклин, 46), Ле-Мелу, Гилмор, Рашица, Кэнтуэлл, Пукки (Сарджент, 77).


"Лидс" - "Эвертон" 2:2

Голы: Кэлверт-Льюин (пен), 30 - 0:1, Клих, 41 - 1:1, Грэй, 50 - 1:2, Рафинья, 72 - 2:2

"Лидс": Мелье, Купер, Эйлинг, Стрейк, Даллас, Фирпо (Шеклтон, 60), Клих (Робертс, 60), Филлипс, Харрисон, Бэмфорд, Рафинья.

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Кин, Мина, Динь, Ивоби (Таунсенд, 75), Грэй (Делф, 83), Аллан, Дукуре, Кин, Кэлверт-Льюин, Ришарлисон.


"Кристал Пэлас" - "Брентфорд" 0:0

"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте, Макартур, Галлахер, Шлупп (Айю, 68), Заа, Бентеке.

"Брентфорд": Райя, Янссон, Айер, Пиннок, Генри, Канос, Нергор, Янельт (Бидструп, 87), Оньека (Годдос, 70), Тоуни, Мбемо (Висса, 77).


"Астон Вилла" - "Ньюкасл" 2:0

Голы: Ингз, 45 - 1:0, Эль-Гази (пен), 62 - 2:0

"Астон Вилла": Мартинес, Мингз, Конса, Янг, Макгинн, Дуглас Луис (Туанзебе, 88), Рэмзи, Кэш, Уэсли, Эль-Гази, Буэндиа (Филоджин-Байдейс, 86), Ингз.

"Ньюкасл": Вудмен, Фернандес (Жоэлинтон, 78), Шер, Ласселс, Ритчи, Фрэйзер, Альмирон, Хэйден (Лонгстафф, 46), Уиллок, Мерфи, Сен-Максимен, Уилсон.

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