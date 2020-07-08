"Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл" в чемпионате Англии

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"Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл" в чемпионате Англии

В матче 34-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл" со счетом 5:0. Победу "горожанам" принесли голы Габриэла Жезуса, Рияда Махреза, Давида Сильвы, Рахима Стерлинга и автогол Федерико Фернандеса.

"Манчестер Сити" по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Ньюкасл" остался на 13-й позиции.

В других матчах "Вест Хэм" уступил "Бернли", "Шеффилд" победил "Вулверхэмптон".

"Манчестер Сити" – "Ньюкасл" - 5:0 (2:0)
Голы: Габриэл Жезус, 10 - 1:0, Махрез, 21 - 2:0, Фернандес, 58 (автогол) - 3:0, Сильва, 65 - 4:0, Стерлинг, 90+3 - 5:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Канселу (Уокер, 46), Зинченко, Стоунз, Родри Эрнандес (Гюндоган, 46), Сильва, Фоден (Бернарду Силва, 61), де Брюйне, Махрез, Габриэл Жезус (Стерлинг, 62).

"Вест Хэм" – "Бернли" - 0:1 (0:1)
Гол: Родригес, 38 - 0:1

"Шеффилд Юнайтед" – "Вулверхэмптон" - 1:0 (0:0)

Гол: Эган, 90+4 - 1:0

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