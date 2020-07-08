"Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл" в чемпионате Англии
В матче 34-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл" со счетом 5:0. Победу "горожанам" принесли голы Габриэла Жезуса, Рияда Махреза, Давида Сильвы, Рахима Стерлинга и автогол Федерико Фернандеса.
"Манчестер Сити" по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Ньюкасл" остался на 13-й позиции.
В других матчах "Вест Хэм" уступил "Бернли", "Шеффилд" победил "Вулверхэмптон".
"Манчестер Сити" – "Ньюкасл" - 5:0 (2:0)
Голы: Габриэл Жезус, 10 - 1:0, Махрез, 21 - 2:0, Фернандес, 58 (автогол) - 3:0, Сильва, 65 - 4:0, Стерлинг, 90+3 - 5:0
"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Канселу (Уокер, 46), Зинченко, Стоунз, Родри Эрнандес (Гюндоган, 46), Сильва, Фоден (Бернарду Силва, 61), де Брюйне, Махрез, Габриэл Жезус (Стерлинг, 62).
"Вест Хэм" – "Бернли" - 0:1 (0:1)
Гол: Родригес, 38 - 0:1
"Шеффилд Юнайтед" – "Вулверхэмптон" - 1:0 (0:0)
Гол: Эган, 90+4 - 1:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18