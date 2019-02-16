"Манчестер Сити" разгромил "Ньюпорт Каунти" и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
"Манчестер Сити" разгромил "Ньюпорт Каунти" в матче 1/8 финала Кубка Англии.
Дублем в составе "горожан" отметился полузащитник Фил Фоден.
"Ньюпорт Каунти" - "Манчестер Сити" - 1:4 (0:0)
Голы: Сане, 51 (0:1). Фоден, 75 (0:2). Амонд, 88 (1:2). Фоден, 89 (1:3). Махрез, 90+4 (1:4).
"Ньюпорт" - Дэй, Пул, Деметриу, О'Брайен, Беннетт (Фрэнкс, 86), Бейкинсон(Шиэн, 61), Уиллмотт, Лэбэди (Долан, 68), Батлер, Мэтт, Эймонд.
"Манчестер Сити" - Эдерсон, Отаменди, Стоунз, Данило, Зинченко, Сильва(Гюндоган, 82), Фернандиньо (Лапорт, 79), Марез, Фоден, Сане, Габриэл Жезус.
"Манчестер Сити" вышел в четвертьфинал Кубка Англии, а "Ньюпорт Каунти" покинул турнир.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11