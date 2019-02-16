"Манчестер Сити" разгромил "Ньюпорт Каунти" и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

Теги манчестер ситиньюпорт каунти

"Манчестер Сити" разгромил "Ньюпорт Каунти" и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

"Манчестер Сити" разгромил "Ньюпорт Каунти" в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Дублем в составе "горожан" отметился полузащитник Фил Фоден. 

"Ньюпорт Каунти" - "Манчестер Сити" - 1:4 (0:0)

Голы: Сане, 51 (0:1). Фоден, 75 (0:2). Амонд, 88 (1:2). Фоден, 89 (1:3). Махрез, 90+4 (1:4). 

"Ньюпорт" - Дэй, Пул, Деметриу, О'Брайен, Беннетт (Фрэнкс, 86), Бейкинсон(Шиэн, 61), Уиллмотт, Лэбэди (Долан, 68), Батлер, Мэтт, Эймонд.

 "Манчестер Сити" -  Эдерсон, Отаменди, Стоунз, Данило, Зинченко, Сильва(Гюндоган, 82), Фернандиньо (Лапорт, 79), Марез, Фоден, Сане, Габриэл Жезус.

"Манчестер Сити" вышел в четвертьфинал Кубка Англии, а "Ньюпорт Каунти" покинул турнир.

 Не пропустите: "Миллуолл" переиграл  "Уимблдон" в матче 1/8 финала Кубка Англии| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" - "Вальядолид": видеотрансляция поединка с участием лидера Примеры

"Барселона" - "Вальядолид": видеотрансляция поединка с участием лидера Примеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
2 Ливерпуль Ливерпуль 26 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 60
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 51
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 50
6 Челси Челси 26 50
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 39
8 Уотфорд Уотфорд 26 37
9 Эвертон Эвертон 27 33
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 33
11 Борнмут Борнмут 26 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 26 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 27
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
15 Бернли Бернли 26 27
16 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 26 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 26 24
19 Фулхэм Фулхэм 26 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 26 11
Полная таблица

топ-5 тегов