"Манчестер Сити" разгромил "Престон" и другие результаты 3-го раунда Кубка английской лиги
Представляем результаты 3-го раунда Кубка английской лиги.
"Престон" - "Манчестер Сити" 0:3
Голы: Стерлинг, 19 - 0:1, Габриэл Жезус, 35 - 0:2, Ледсон (аг), 42 - 0:3
"Манчестер Сити": Браво, Харвуд-Беллис, Эрик Гарсия, Жоау Канселу, Анхелиньо (Менди, 60), Сильва (Бернабе, 63), Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден, Стерлинг (Марез, 73), Габриэл Жезус.
"Уотфорд" - "Суонси" 2:1
Голы: Уэлбек, 28 - 1:0, Серридж, 34 - 1:1, Перейра, 79 - 2:1
"Портсмут" - "Саутгемптон" 0:4
Голы: Ингз, 21 - 0:1, Ингз, 44 - 0:2, Соареш, 77 - 0:3, Редмонд, 86 - 0:4
"Лутон" - "Лестер" 0:4
Голы: Грэй, 34 - 0:1, Джастин, 44 - 0:2, Тилеманс, 79 - 0:3, Ихеаначо, 86 - 0:4
"Шеффилд Уэнсдей" - "Эвертон" 0:2
Голы: Кэлверт-Льюин, 6 - 0:1, Кэлверт-Льюин, 10 - 0:2
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1