"Манчестер Сити" разгромил "Престон" и другие результаты 3-го раунда Кубка английской лиги

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"Манчестер Сити" разгромил "Престон" и другие результаты 3-го раунда Кубка английской лиги

Представляем результаты 3-го раунда Кубка английской лиги.

"Престон" - "Манчестер Сити" 0:3   

Голы: Стерлинг, 19 - 0:1, Габриэл Жезус, 35 - 0:2, Ледсон (аг), 42 - 0:3

"Манчестер Сити": Браво, Харвуд-Беллис, Эрик Гарсия, Жоау Канселу, Анхелиньо (Менди, 60), Сильва (Бернабе, 63), Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден, Стерлинг (Марез, 73), Габриэл Жезус.


"Уотфорд" - "Суонси" 2:1

Голы: Уэлбек, 28 - 1:0, Серридж, 34 - 1:1, Перейра, 79 - 2:1


"Портсмут" - "Саутгемптон" 0:4

Голы: Ингз, 21 - 0:1, Ингз, 44 - 0:2, Соареш, 77 - 0:3, Редмонд, 86 - 0:4


"Лутон" - "Лестер" 0:4

Голы: Грэй, 34 - 0:1, Джастин, 44 - 0:2, Тилеманс, 79 - 0:3, Ихеаначо, 86 - 0:4


"Шеффилд Уэнсдей" - "Эвертон" 0:2

Голы: Кэлверт-Льюин, 6 - 0:1, Кэлверт-Льюин, 10 - 0:2

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4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
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