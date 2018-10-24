"Манчестер Сити" разгромил "Шахтер", "Хоффенхайм" и "Лион" забили шесть голов на двоих

Завершились два матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов в группе F. "Манчестер Сити" на выезде с крупным счетом обыграл "Шахтер", "Хоффенхайм" и "Лион" расписали ничью с хоккейным счетом.

"Шахтер" Украина – "Манчестер Сити" Англия - 0:3 (0:2)

Голы: Давид Силва, 30 - 0:1, Лапорт, 35 - 0:2, Бернарду Силва, 70 - 0:3

"Шахтер": Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Ракицкий, Коваленко (Алан Патрик, 62), Майкон, Веллингтон Нем (Болбат, 69), Степаненко, Фернандо Педро (Дентиньо, 84), Мораес.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Лапорт, Менди, Стоунз (Уокер, 80), Сильва, Фернандиньо, Марез, де Брюйне (Бернарду Силва, 69), Стерлинг, Габриэл Жезус (Фоден, 87).

"Хоффенхайм" Германия – "Лион" Франция - 3:3 (1:1)

Голы: Траоре, 26 - 0:1, Крамарич, 32 - 1:1, Крамарич, 47 - 2:1, Ндомбеле, 59 - 2:2, Депай, 67 - 2:3, Жоэлинтон, 90+2 - 3:3

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Фогт, Акпогума, Шульц, Гриллич, Демирбай, Бичакчич (Нелсон, 73), Крамарич, Салаи (Жоэлинтон, 60), Бельфодиль (Цубер, 81).

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Тете, Денайер, Менди, Терье (Ферри, 82), Ндомбеле, Депай (Дембеле, 81), Ауар, Траоре (Диоп, 90), Тузар.

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