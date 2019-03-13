"Манчестер Сити" разгромил "Шальке" со счетом 7:0 и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" разнес "Шальке" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 7:0 и завоевал путевку в четвертьфинал.

Счет был открыт на 35-й минуте игроком "Сити" Серхио Агуэро, который спустя 3 минуты оформил дубль.

В конце второго тайма голом отличился Лерой Сане после паса Зинченко. На 56-й минуте мяч в ворота "Шальке" забил Рахим Стерлинг. Также голами отметились Бернарду Силва, Филип Фоден и Габриэл Жезус. Стоит отметить, что Лерой Сане в этой встрече сделал 3 ассиста.

"Манчестер Сити" - "Шальке" - 7:0 (3:0) - первый матч - 3:2

Голы: Агуэро, 35 (с пенальти) - 1:0, Агуэро, 38 - 2:0, Сане, 42 - 3:0, Стерлинг, 56 - 4:0, Бернарду Силва, 71 - 5:0, Фоден 78 - 6:0, Габриэл Жезус, 7:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Данило, Лапорт (Делф, 72), Уокер, Зинченко, Гюндоган, Сильва (Фоден, 64), Стерлинг, Бернарду Силва, Сане, Агуэро (Габриэл Жезус, 64).

"Шальке: Фэрманн, Сане, Стамбули, Брума, Коноплянка, Очипка, Сердар, Бенталеб, Маккенни (Мендиль, 74), Эмболо (Скрибски, 69), Бургшталлер (Тойхерт, 79).

По итогам двух матчей в 1/4 финала Лиги чемпионов проходит "Манчестер Сити".

Не пропустите: Хет-трик Роналду помог "Ювенусу" обыграть "Атлетико" и пройти в 1/4 финала Лиги чемпионов | http://soccernews.ru