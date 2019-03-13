"Манчестер Сити" разгромил "Шальке" со счетом 7:0 и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Теги манчестер ситишальке

"Манчестер Сити" разгромил "Шальке" со счетом 7:0 и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" разнес "Шальке" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 7:0 и завоевал путевку в четвертьфинал.

Счет был открыт на 35-й минуте игроком "Сити" Серхио Агуэро, который спустя 3 минуты оформил дубль.

В конце второго тайма голом отличился Лерой Сане после паса Зинченко. На 56-й минуте мяч в ворота "Шальке" забил Рахим Стерлинг. Также голами отметились Бернарду Силва, Филип Фоден и Габриэл Жезус. Стоит отметить, что Лерой Сане в этой встрече сделал 3 ассиста.

"Манчестер Сити" - "Шальке" - 7:0 (3:0) - первый матч - 3:2

Голы: Агуэро, 35 (с пенальти) - 1:0,  Агуэро, 38 - 2:0, Сане, 42 - 3:0, Стерлинг, 56 - 4:0,  Бернарду Силва, 71 - 5:0, Фоден 78 - 6:0, Габриэл Жезус, 7:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Данило, Лапорт (Делф, 72), Уокер, Зинченко, Гюндоган, Сильва (Фоден, 64), Стерлинг, Бернарду Силва, Сане, Агуэро (Габриэл Жезус, 64).

"Шальке: Фэрманн, Сане, Стамбули, Брума, Коноплянка, Очипка, Сердар, Бенталеб, Маккенни   (Мендиль, 74), Эмболо (Скрибски, 69), Бургшталлер (Тойхерт, 79).

По итогам двух матчей в 1/4 финала Лиги чемпионов проходит "Манчестер Сити".

Не пропустите:  Хет-трик Роналду помог "Ювенусу" обыграть "Атлетико" и пройти в 1/4 финала Лиги чемпионов | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Хет-трик Роналду помог "Ювенусу" обыграть "Атлетико" и пройти в 1/4 финала Лиги чемпионов

Хет-трик Роналду помог "Ювенусу" обыграть "Атлетико" и пройти в 1/4 финала Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 13
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 6 13
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 6
4 Монако Монако 6 1
Группа B М О
1 Барселона Барселона 6 14
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 6 8
3 Интер Милан Интер Милан 6 8
4 ПСВ ПСВ 6 2
Группа C М О
1 ПСЖ ПСЖ 6 11
2 Ливерпуль Ливерпуль 6 9
3 Наполи Наполи 6 9
4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6 4
Группа D М О
1 Порту Порту 6 16
2 Шальке Шальке 6 11
3 Галатасарай Галатасарай 6 4
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 3
Группа E М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 14
2 Аякс Аякс 6 12
3 Бенфика Бенфика 6 7
4 АЕК АЕК 6 0
Группа F М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 6 13
2 Лион Лион 6 8
3 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 6 6
4 Хоффенхайм Хоффенхайм 6 3
Группа G М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 12
2 Рома Рома 6 9
3 Виктория Плзень Виктория Плзень 6 7
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 7
Группа H М О
1 Ювентус Ювентус 6 12
2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 10
3 Валенсия Валенсия 6 8
4 Янг Бойз Янг Бойз 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов