"Манчестер Сити" разгромил "Суонси"
"Манчестер Сити" завоевал золото в прошлом туре, теперь же "горожанам" предстояло сыграть перед родной публикой в статусе чемпиона страны. "Сити" должны были подтвердить свой уровень и порадовать публику, поэтому они сыграли максимально собранно, не оставив шансов сопернику.
Хозяева с первых минут обрушили на "Суонси" шквал атак и в итоге забили два быстрых мяча. Сначала трехходовка с участием Де Брюйне, Стерлинга и Давида Силвы завершилась голом испанца. В этом эпизоде ассистировал Стерлинг. Рахим на этом не остановился, через четыре минуты он зажег свое имя на табло "Этихада". Делф на фланге сыграл в стенку с Давидом Силвой, затем прострелил на Стерлинга, а тот удвоил счет.
"Манчестер Сити" имел подавляющее преимущество, хозяева постоянно владели мячом, осадили ворота "лебедей", но в первом тайме забить больше не смогли. "Суонси" же считанное количество раз подходил к чужим воротам.
Третий гол забил Кевин Де Брюйне. Бельгиец дважды пристреливался, а на 54 минуте мощным дальним ударом поразил дальнюю девятку ворот "Суонси". Через восемь минут должен был забивать Жезус, бразилец не сумел реализовать пенальти, назначенный за фол на Стерлинге. Фабиански отбил мяч в штангу, однако первым на добивание успел Бернарду Силва.
Атаки на ворота гостей продолжались, даже защитники "лебедей" били по своим воротам, но Фабиански спасла штанга, несколько моментов упустил Жезус, а в концовке дошло до того, что один на один с вратарем выскочил защитник Компани. Венсану не хватило навыков форварда, чтобы переиграть Фабиански.
На последних минутах оборона "Суонси" треснула в пятый раз, после паса Яя Туре свой гол все же забил Жезус, поставивший эффектную точку в этой игре.
"Манчестер Сити" – "Суонси" 5:0
Голы: Давид Силва, 12 – 1:0; Стерлинг, 16 – 2:0; Де Брейне, 54 – 3:0; Бернарду Силва, 64 – 4:0; Жезус, 88 – 5:0.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Данило, Компани, Лапорт, Делф (Менди, 75), Де Брюйне (Туре, 65), Давид Силва, Гюндоган, Стерлинг (Фоден, 70), Бернарду Силва, Жезус.
"Суонси": Фабиански, Ван дер Хорн, Ньютон, Фернандес (Бартли, 67), Моусон, Олссон (Абрахам, 75), Кинг, Ки Сун Енг (Клукас, 65), Кэролл, Джордан Айю, Андре Айю.
Вячеслав Горбачев | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Манчестер Юнайтед
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|Ливерпуль
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|Тоттенхэм
|34
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|Челси
|34
|63
|6
|Арсенал Лондон
|34
|57
|7
|Бернли
|35
|53
|8
|Лестер Сити
|34
|44
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|Эвертон
|34
|42
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|41
|11
|Борнмут
|35
|38
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|Уотфорд
|35
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|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
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|Кристал Пэлас
|35
|35
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|34
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|Хаддерсфилд Таун
|34
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|Суонси Сити
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|33
|18
|Саутгемптон
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|Вест Бромвич Альбион
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