"Манчестер Сити" разгромил "Суонси"

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"Манчестер Сити" разгромил "Суонси"

"Манчестер Сити" завоевал золото в прошлом туре, теперь же "горожанам" предстояло сыграть перед родной публикой в статусе чемпиона страны. "Сити" должны были подтвердить свой уровень и порадовать публику, поэтому они сыграли максимально собранно, не оставив шансов сопернику.

Хозяева с первых минут обрушили на "Суонси" шквал атак и в итоге забили два быстрых мяча. Сначала трехходовка с участием Де Брюйне, Стерлинга и Давида Силвы завершилась голом испанца. В этом эпизоде ассистировал Стерлинг. Рахим на этом не остановился, через четыре минуты он зажег свое имя на табло "Этихада". Делф на фланге сыграл в стенку с Давидом Силвой, затем прострелил на Стерлинга, а тот удвоил счет.

"Манчестер Сити" имел подавляющее преимущество, хозяева постоянно владели мячом, осадили ворота "лебедей", но в первом тайме забить больше не смогли. "Суонси" же считанное количество раз подходил к чужим воротам.

Третий гол забил Кевин Де Брюйне. Бельгиец дважды пристреливался, а на 54 минуте мощным дальним ударом поразил дальнюю девятку ворот "Суонси". Через восемь минут должен был забивать Жезус, бразилец не сумел реализовать пенальти, назначенный за фол на Стерлинге. Фабиански отбил мяч в штангу, однако первым на добивание успел Бернарду Силва.

Атаки на ворота гостей продолжались, даже защитники "лебедей" били по своим воротам, но Фабиански спасла штанга, несколько моментов упустил Жезус, а в концовке дошло до того, что один на один с вратарем выскочил защитник Компани. Венсану не хватило навыков форварда, чтобы переиграть Фабиански.

На последних минутах оборона "Суонси" треснула в пятый раз, после паса Яя Туре свой гол все же забил Жезус, поставивший эффектную точку в этой игре.

"Манчестер Сити" – "Суонси" 5:0

Голы: Давид Силва, 12 – 1:0; Стерлинг, 16 – 2:0; Де Брейне, 54 – 3:0; Бернарду Силва, 64 – 4:0; Жезус, 88 – 5:0.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Данило, Компани, Лапорт, Делф (Менди, 75), Де Брюйне (Туре, 65), Давид Силва, Гюндоган, Стерлинг (Фоден, 70), Бернарду Силва, Жезус.

"Суонси": Фабиански, Ван дер Хорн, Ньютон, Фернандес (Бартли, 67), Моусон, Олссон (Абрахам, 75), Кинг, Ки Сун Енг (Клукас, 65), Кэролл, Джордан Айю, Андре Айю.

Вячеслав Горбачев | soccernews.ru

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