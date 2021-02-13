"Манчестер Сити" разгромил "Тоттенхэм" в матче АПЛ
В матче 24-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Тоттенхэм" со счетом 3:0. Победу "горожанам" принес дубль Илкая Гюндогана и гол Родриго Эрнандеса.
"Манчестер Сити", набрав 53 очка, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. "Тоттенхэм" (36) остался на восьмой позиции.
"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" - 3:0 (1:0)
Голы: Родри, 23 (с пенальти) - 1:0, Гюндоган, 50 - 2:0, Гюндоган, 66 - 3:0
"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Лапорт, Стоунз, Зинченко, Родри, Гюндоган (Ферран Торрес, 69), Фоден, Бернарду Силва, Стерлинг, Габриэл Жезус.
"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Танганга, Дэвис, Дайер, Ндомбеле (Алли, 64), Ламела (Бэйл, 72), Лукас Моура (Сиссоко, 46), Хейбьерг, Сон Хын Мин, Кейн
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18