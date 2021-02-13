"Манчестер Сити" разгромил "Тоттенхэм" в матче АПЛ

В матче 24-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Тоттенхэм" со счетом 3:0. Победу "горожанам" принес дубль Илкая Гюндогана и гол Родриго Эрнандеса.

"Манчестер Сити", набрав 53 очка, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. "Тоттенхэм" (36) остался на восьмой позиции.

"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" - 3:0 (1:0)

Голы: Родри, 23 (с пенальти) - 1:0, Гюндоган, 50 - 2:0, Гюндоган, 66 - 3:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Лапорт, Стоунз, Зинченко, Родри, Гюндоган (Ферран Торрес, 69), Фоден, Бернарду Силва, Стерлинг, Габриэл Жезус.

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Танганга, Дэвис, Дайер, Ндомбеле (Алли, 64), Ламела (Бэйл, 72), Лукас Моура (Сиссоко, 46), Хейбьерг, Сон Хын Мин, Кейн