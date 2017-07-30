"Манчестер Сити" разгромил "Тоттенхэм" в заключительном туре Международного кубка чемпионов

"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" встретились в заключительном туре Международного кубка чемпионов, обе команды одержали по одной победе и находились в середине турнирной таблицы.

Игра началась без раскачки, уже на первых минутах Триппьер прострелил на Кейна с правого фланга, но тот до мяча не дотянулся, игровой снаряд полетел дальше на Алли, который выскочил на ворота, но переиграть Эдерсона не сумел. "Сити" моментально ответил на это забитым голом: Де Брюйне навесил со штрафного, Эриксен головой коснулся мяча, тот полетел на Стоунза, который точно пробил в левый угол. После забитого гола скорости не только не упали, но и наоборот возросли. Через пять минут Жезус принял мяч от Де Брюйне и тут де пробил во воротам, однако Льорис сумел парировать этот выстрел. Дважды хорошо пробивал Данило, но и бразильцу не дал отличиться французский вратарь "Тоттенхэма", которого с уверенностью можно назвать героем первой половины игры.

Ближе к середине тайма "Сити" немного сбавил обороты, но уже перед самым перерывом должен был забивать второй гол. Манкунианцы одним пасом отрезали трех игроков "Тоттенхэма", Де Брюйне и Жезус вышли на одного Алдервейрельда, Кевин хорошо покатил мяч на бразильского форварда, но тот не сумел попасть фактически по пустым воротам. Игровой снаряд полетел значительно выше.

Во втором тайме "Манчестер Сити" продолжил владеть существенным преимуществом, команда Гвардиолы то и дело разрывала оборону "Тоттенхэма", казалось игроки лондонского клуба просто утратили интерес к игре, так как они фактически перестали бегать. Рахим Стерлинг попал в штангу, затем через некоторое время в каркас ворот после хорошей комбинации, которая растянула оборону "шпор", пробил Агуэро. "Тоттенхэм" продолжил безобразно играть в обороне, Дэвис проиграл практически всю борьбу в своей зоне, не лучшим образом действовали и остальные игроки лондонского клуба. В итоге Насри на 73 минуте вывел Стерлинга на ворота, Рахим легко убежал от Дэвиса, а затем немного коряво пробил в левый угол – вышедший на замену Ворм не реагировал. Лишь после того, как у "Сити" на поле появились игроки резерва, "Тоттенхэм" немного активизировался, Эриксен проверил реакцию молодого Мурича, но тот в прыжке отразил выстрел датчанина. Мог забить и Янссен, однако у него в последний момент сумел выбить мяч из - под ног вратарь. В концовке "Сити" забил и третий гол: Ворм отбил перед собой мяч после удара Настри, а Диас сыграл на добивании.

"Тоттенхэм" довольно слабо провел этот поединок и выше шестого места уже не поднимется, а "Манчестер Сити" может победить в турнире, если "Барселона" проиграет "Реалу", а "Рома" не выиграет у "Ювентуса"

"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" 3:0

Голы: Стоунз, 10 – 1:0; Стерлинг, 73 – 2:0; Диас, 90 – 3:0

"Манчестер Сити": Эдерсон (Мурич, 79), Отаменди, Стоунз (Адерабийо, 76), Компани (Мангала, 60), Данило (Дюхэни, 76), Уокер (Сане, 76), Де Брюйне (Насри, 60), Фернандиньо (Туре, 60), Жезус (Агуэро, 60), Давид Силва (Фоден, 60), Стерлинг (Диас, 79).

"Тоттенхэм": Льорис (Ворм, 46), Вертонген (Виммер, 71), Алдервейрелд, Дэвис, Уинкс (Окли-Бут, 71), Дембеле (Н'Куду, 55), Дайер, Триппьер (Уокер-Питерс, 79), Алли (Янссен, 71), Эриксен, Кейн.

Вячеслав Горбачев

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