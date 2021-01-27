"Манчестер Сити" разгромил "Вест Бромвич" и вышел на 1-е место в АПЛ

В матче 20-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Вест Бромвич" со счетом 5:0. Победу "горожанам" принесли дубль Илкая Гюндогана, а также голы Жоау Канселу, Рияда Мареза и Рахима Стерлинга.

"Манчестер Сити", набрав 41 очко, вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ. "Вест Бромвич" (11) остался на 19-м месте.

"Вест Бромвич" – "Манчестер Сити" - 0:5 (0:4)

Голы: Гюндоган, 6 - 0:1, Жоау Канселу, 20 - 0:2, Гюндоган, 30 - 0:3, Марез, 45 - 0:4, Стерлинг, 57 - 0:5

"Вест Бромвич": Джонстон, Аджайи, Ферлонг, О`Ши, Гиббс, Снодграсс (Филлипс, 59), Ливермор, Матеус Перейра, Сойерс, Робинсон (Бартли, 46), Грант (Робсон-Кану, 64).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Зинченко, Фоден (Ферран Торрес, 52), Гюндоган (Лапорт, 52), Стерлинг, Родри, Марез, Бернарду Силва (Габриэл Жезус, 60).

Не пропустите: "Вест Хэм" обыграл "Кристал Пэлас" и обошел "Ливерпуль". | http://soccernews.ru