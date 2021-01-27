"Манчестер Сити" разгромил "Вест Бромвич" и вышел на 1-е место в АПЛ
В матче 20-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Вест Бромвич" со счетом 5:0. Победу "горожанам" принесли дубль Илкая Гюндогана, а также голы Жоау Канселу, Рияда Мареза и Рахима Стерлинга.
"Манчестер Сити", набрав 41 очко, вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ. "Вест Бромвич" (11) остался на 19-м месте.
"Вест Бромвич" – "Манчестер Сити" - 0:5 (0:4)
Голы: Гюндоган, 6 - 0:1, Жоау Канселу, 20 - 0:2, Гюндоган, 30 - 0:3, Марез, 45 - 0:4, Стерлинг, 57 - 0:5
"Вест Бромвич": Джонстон, Аджайи, Ферлонг, О`Ши, Гиббс, Снодграсс (Филлипс, 59), Ливермор, Матеус Перейра, Сойерс, Робинсон (Бартли, 46), Грант (Робсон-Кану, 64).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Зинченко, Фоден (Ферран Торрес, 52), Гюндоган (Лапорт, 52), Стерлинг, Родри, Марез, Бернарду Силва (Габриэл Жезус, 60).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18