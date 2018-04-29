"Манчестер Сити" разгромил "Вест Хэм"

"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии и теперь может играть в свое удовольствие, команда действует раскрепощенно, без особого напряжения. "Сити" радует болельщиков качественной игрой, даже без турнирной мотивации продолжает набирать очки. Сегодня "горожане" сыграли на "Олимпийском" в Лондоне против ведущего борьбу за выживание "Вест Хэма".

"Манчестер Сити" с первых минут насел на ворота соперника, забив быстрый гол. Сначала Гюндоган должен был отправлять мяч в сетку после флангового прострела, но не сумел должным образом поставить ногу. Однако уже через минуту Сане прошел к штрафной и пробил, мяч попал в Эвра, от головы которого влетел в ворота. Адриан был дезориентирован, поэтому помочь своей команде не сумел.

"Вест Хэм" к такому развитию событий был не готов, команда некоторое время не могла прийти в себя, а "Сити" продолжил атаковать. Фернандиньо неплохо пробил с дальней дистанции, заставив Адриана вступить в игру. Испанский вратарь пресекал попытки игроков соперника забить второй гол, но опасность в итоге пришла от своего партнера по команде. Сначала Стерлинг вываливался на ворота, обыграл Адриана и пробивал в створ – Огбонна вынес головой игровой снаряд, но атака "Сити" продолжилась. Де Брюйне прострелил с правого края, а Сабалета и Райс не разобрались в ситуации, и аргентинец протолкнул мяч в собственные ворота.

Могли игроки "Сити" забить еще до перерыва свой третий мяч, Сане едва не выскочил на ворота, а Стерлинг пробивал с острого угла – Адриан справился.

Вместо того, чтобы увеличить счет гости пропустили в свои ворота. Крессуэлл точно пробил со штрафного, перебросив стенку. Тем не менее, этот гол не добавил интриги этому матчу. Сразу после перерыва Стерлинг раскачал на фланге Сабалету, затем выложил мяч Жезусу, а тот с нескольких метров расстрелял Адриана. Через три минуту Райс сбил Стердинга в своей штрафной, но арбитр хозяев пожалел. В следующей атаке Стерлинг снова обыграл защитника, затем отдал пас на Де Брюйне, тот метил в девятку, но в створ не попал.

Шквал атак "Сити" продолжился. Еще через две минуты Жезус вывел Стерлинга один на один, однако Рахим в ближнем бою не сумел переиграть Адриана. Атаки гостей не прекращались, в итоге оборона "Вест Хэма" снова дала сбой. Фернандьнио отобрал мяч и начал атаку своей команды пасом на Стерлинга, Рахим вошел в штрафную и вернул его бразильцу, а тот отправил игровой снаряд в сетку.

После четвертого гола Мойес сделал сразу три замены, но результата это не дало. "Сити" мог забить и пятый гол, активный Стерлинг сместился с фланга и пробил – мяч пролетел над перекладиной. "Манчестер Сити" без особых проблем разобрался с "Вест Хэмом", команда Гвардиолы не дает слабину даже после завоевания чемпионского титула.

"Вест Хэм" – "Манчестер Сити" 1:4

Голы: Сане, 13 – 0:1, Сабалета в свои ворота, 27 – 0:2; Крессуэл, 42 – 1:2; Жезус, 53 – 1:3; Фернандиньо, 64 – 1:4.

"Вест Хэм": Адриан, Сабалета, Райс, Крессуэлл, Огбонна, Эвра (Масуаку, 66), Нобл, Куяте, Ланцини (Чичарито, 66) , Фернандеш (Мариу, 65), Арнаутович.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Данило, 61), Отаменди, Лапорт, Делф, Гюндоган (Туре, 71), Фернандиньо, Де Брюйне, Сане, Стерлинг, Жезус (Нмеча, 80).

Вячеслав Горбачев

Также читайте: "Спартак" прервал серию неудач, обыграв "Амкар" | http://soccernews.ru