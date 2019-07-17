"Манчестер Сити" разгромил "Вест Хэм" в полуфинале Азия Трофи

В полуфинальном поединке турнира Премьер-Лига Азия Трофи "Манчестер Сити" со счетом 4:1 разгромил "Вест Хэм" и вышел в финал.

Победу манкунианцам принес дубль Рахима Стерлинга, а также голы Давида Сильвы и Лукаса Нмечи. У лондонцев голом отметился Марк Ноубл.

В финале "Манчестер Сити" сыграет с "Вулверхэмптоном", который разгромил "Ньюкасл" (4:0). Решающий поединок состоится 20 июля.

"Манчестер Сити" - "Вест Хэм" - 4:1 (2:1)

Голы: Ноубл, 26 (с пенальти) - 0:1, Сильва, 33 - 1:1, Нмеча, 36 (с пенальти) - 2:1, Стерлинг, 59 - 3:1, Стерлинг, 72 - 4:1

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