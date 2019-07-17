"Манчестер Сити" разгромил "Вест Хэм" в полуфинале Азия Трофи
В полуфинальном поединке турнира Премьер-Лига Азия Трофи "Манчестер Сити" со счетом 4:1 разгромил "Вест Хэм" и вышел в финал.
Победу манкунианцам принес дубль Рахима Стерлинга, а также голы Давида Сильвы и Лукаса Нмечи. У лондонцев голом отметился Марк Ноубл.
В финале "Манчестер Сити" сыграет с "Вулверхэмптоном", который разгромил "Ньюкасл" (4:0). Решающий поединок состоится 20 июля.
"Манчестер Сити" - "Вест Хэм" - 4:1 (2:1)
Голы: Ноубл, 26 (с пенальти) - 0:1, Сильва, 33 - 1:1, Нмеча, 36 (с пенальти) - 2:1, Стерлинг, 59 - 3:1, Стерлинг, 72 - 4:1
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16