"Манчестер Сити" разгромил загребское "Динамо" в гостевом матче Лиги Чемпионов

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"Манчестер Сити" разгромил загребское "Динамо" в гостевом матче Лиги Чемпионов

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" на выезде одержал волевую победу над загребским "Динамо". Хорваты открыли счет в начале матча, отличился Дани Ольмо, но затем победу английскому клубу принес хет-трик Габриэла Жезуса. В концовке счет до крупного довел Филип Фоден.

"Манчестер Сити" с 14 очками занял первое место в группе С и вышел в плей-офф. "Динамо" заняло последнее, 4-е место, набрав пять очков. 

"Динамо" Загреб Хорватия – "Манчестер Сити" Англия - 1:4 (1:1)
Голы: Ольмо, 10 - 1:0, Габриэл Жезус, 34 - 1:1, Габриэл Жезус, 50 - 1:2, Габриэл Жезус, 54 - 1:3, Фоден, 84 - 1:4

"Манчестер Сити": Браво, Менди, Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Отаменди, Родри Эрнандес (Стерлинг, 73), Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден, Марез, Габриэл Жезус (Зинченко, 66).

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