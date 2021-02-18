"Манчестер Сити" разобрался с "Эвертоном" в матче АПЛ

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"Манчестер Сити" разобрался с "Эвертоном" в матче АПЛ

В перенесенном матче 16-го тура АПЛ "Манчестер Сити" одержал победу над "Эвертоном".

"Горожане" продолжают лидировать в чемпионате, опережая "МЮ" на 10 очков.

"Эвертон" - "Манчестер Сити" 1:3

Голы: Фоден, 32 - 0:1, Ришарлисон, 37 - 1:1, Марез, 63 - 1:2, Бернарду Силва, 77 - 1:3

"Эвертон": Пикфорд, Динь, Кин, Холгейт, Годфри, Сигурдссон, Дэвис (Хамес, 69), Ивоби (Кинг, 69), Дукуре, Мина (Коулмэн, 18), Ришарлисон.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Уокер, Родри (Фернандиньо, 90), Фоден, Марез, Бернарду Силва, Стерлинг (де Брюйне, 80), Габриэл Жезус.

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