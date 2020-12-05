"Манчестер Сити" разобрался с "Фулхэмом" и поднялся в топ-4 АПЛ
В рамках 11-го тура АПЛ "Манчестер Сити" одержал победу над "Фулхэмом".
Благодаря победе "горожане" поднялись на четвертое место. Теперь от лидеров их отделяет 3 очка.
"Манчестер Сити" - "Фулхэм" 2:0
Голы: Стерлинг, 5 - 1:0, де Брюйне (пен), 26 - 2:0
"Манчестер Сити": Эдерсон, Рубен Диаш, Стоунз, Менди, Жоау Канселу, Родри, де Брюйне, Стерлинг, Гюндоган, Марез, Габриэл Жезус.
"Фулхэм": Ареоля, Робинсон, Айна, Андерсен, Адарабиойо, Замбо-Ангисса, Декордова-Рид (Камара, 72), Лукман, Рид (Лемина, 68), Кавалейру, Лофтус-Чик (Кэрни, 83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18