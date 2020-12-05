"Манчестер Сити" разобрался с "Фулхэмом" и поднялся в топ-4 АПЛ

В рамках 11-го тура АПЛ "Манчестер Сити" одержал победу над "Фулхэмом".

Благодаря победе "горожане" поднялись на четвертое место. Теперь от лидеров их отделяет 3 очка.

"Манчестер Сити" - "Фулхэм" 2:0

Голы: Стерлинг, 5 - 1:0, де Брюйне (пен), 26 - 2:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Рубен Диаш, Стоунз, Менди, Жоау Канселу, Родри, де Брюйне, Стерлинг, Гюндоган, Марез, Габриэл Жезус.

"Фулхэм": Ареоля, Робинсон, Айна, Андерсен, Адарабиойо, Замбо-Ангисса, Декордова-Рид (Камара, 72), Лукман, Рид (Лемина, 68), Кавалейру, Лофтус-Чик (Кэрни, 83).

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