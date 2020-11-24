"Манчестер Сити" разработал 10-летний план для подписания Месси

Руководство "Манчестер Сити" разработало план, рассчитанный на 10 лет, чтобы купить капитана "Барселоны" Лионеля Месси. Об этом сообщает The Times.

Ранее сообщалось, что "горожане" намерены приобрести аргентинца уже этой зимой, однако после появилась информация о возможной покупке игрока летом 2021 года, когда у него истечет контракт с "Барселоной".

В холдинговую компанию City Football Group входят 10 клубов, включая "Манчестер Сити". Боссы компании готовы предложить Месси возможность выступать в последние годы карьеры в США ("Нью-Йорк Сити"), Японии ("Иокогама Ф. Маринос") или Австралии ("Мельбурн Сити").

Также клуб предложит Месси должность амбассадора по завершении карьеры.

Не пропустите: Гризманн сделал откровенное заявление о своих отношениях с Месси. | http://soccernews.ru