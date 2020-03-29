"Манчестер Сити" предоставил ложи и комнаты "Этихад" для обучения докторов

В связи с пандемией коронавируса "Манчестер Сити" предоставил свой стадион здравоохранительным службам Англии для обучения докторов и медсестр противодействию Covid-19. Об этом сообщает FourFourTwo.

Напомним, почти все спортивные мероприятия отменены и приостановлены из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, число заразившихся во всем мире составляет 664 941 человек, 30 896 из которых скончались, а 142 450 - выздоровели.

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