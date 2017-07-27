"Манчестер Сити" - "Реал" - 4:1 (обзор)

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"Манчестер Сити" - "Реал" - 4:1 (обзор)Вашему вниманию представляется обзор матча Международного Кубка Чемпионов между "Реалом" и "Манчестер Сити".

Читайте:  "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" - 1:0 (обзор) | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
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