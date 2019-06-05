"Манчестер Сити" решил побить свой трансферный рекорд

Теги манчестер ситибенфикажоау фелиштрансферы

"Манчестер Сити" решил побить свой трансферный рекорд

"Манчестер Сити" готов совершить громкую сделку во время летнего трансферного окна.

По информации AS, английский клуб предложил за вингера "Бенфики" Жоау Фелиша 120 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.

Таким образом, "горожане" могут побить свой трансферный рекорд.

Самому португальцу "Сити" готов платить 5 миллионов евро в год чистыми. В гонке за игроком они опережают "Манчестер Юнайтед" и "Реал".

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