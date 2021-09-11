"Манчестер Сити" с трудом победил "Лестер" в матче АПЛ

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"Манчестер Сити" с трудом победил "Лестер" в матче АПЛ

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Лестер" со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил Бернарду Силва.

"Манчестер Сити", набрав девять очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лестер" с шестью очками остался на девятой позиции.

"Лестер" – "Манчестер Сити" - 0:1 (0:0)
Гол: Бернарду Силва, 62 - 0:1

"Лестер": Шмейхель, Кастань, Вестергор (Эванс, 61), Сеюнджю, Бертран, Олбрайтон, Барнс (Лукман, 73), Ндиди, Тилеманс, Мэддисон (Ихеаначо, 73), Варди.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган, Бернарду Силва, Родри, Грилиш, Габриэл Жезус (Фернандиньо, 84), Ферран Торрес (Стерлинг, 64).

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