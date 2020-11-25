"Манчестер Сити" с трудом победил "Олимпиакос" в Лиге Чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Олимпиакос" со счетом 1:0. Единственный гол забил Фил Фоден.

"Олимпиакос" Греция – "Манчестер Сити" Англия - 0:1 (0:1)

Гол: Фоден, 36 - 0:1

"Олимпиакос": Жозе Са, Дрэгер (Врусай, 66), Ба, Сиссе, Рафинья, Масурас, Мвила, Пепе, Камара, Фортунис, Рубен Семеду.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Менди, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Стоунз, Родри, Гюндоган, Фоден, Бернарду Силва, Стерлинг, Габриэл Жезус.

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