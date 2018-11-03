"Манчестер Сити" - "Саутгемптон": анонс и прогноз матча 11 тура АПЛ

"Манчестер Сити" – "Саутгемптон"

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Начало матча: 18:00

Главный арбитр: Ли Мейсон

4 ноября на стадионе "Этихад" "Манчестер Сити" попробует продолжить свою безпроигрышную серию в текущем сезоне английской Премьер-лиги, сойдясь в битве с одним из аутсайдеров первенства – "Саутгемптоном". Многие болельщики могут посчитать встречу дежурной, так как "Манчестер Сити" гораздо сильнее и мастеровитее. Однако, не стоит забывать, что в каждом матче на команду Гвардиолы давит груз ответственности, ведь на данном этапе она идет в лидирующей группе вместе с еще двумя командами, которые не знали вкуса поражений в текущем сезона – "Ливерпулем" и "Челси". И кто знает, какая потеря баллов может стать решающей на финише чемпионата.

"Манчестер Сити" подходит к встречи со "святыми" в очень хорошей форме. Команда не пропускает уже шесть матчей кряду, а в прошлом туре победила еще одного принципиального соперника, который так же считается скрытым претендентом если не на титул, то на первую тройку так точно. Прямо сейчас "горожане" являются абсолютно лучшей командой лиги по множеству показателей. Даже если не углубляться, то можно заметить, что подопечные Гвардиолы объединяют в себе лучшую атаку (27 голов в 10 матчах, в среднем 2,7 гола за игру) и лучшую оборону (3 гола в 10 матчах) чемпионата. Но и кроме этого Гвардиоле есть чем похвастаться. Как не отметить, что "Сити" полностью оправдывает свой стиль игры, и является лучшим клубом АПЛ по владению (в среднем 63,9% за матч), точности передач (89,1%) и среднему количеству ударов по воротам (21,1 выстрел за матч).

Эта "машина" не раз могла доказывать свое абсолютное превосходство в лиге, но сначала не смогла задушить "Вулверхэмптон" в третьем туре, имея массу голевых моментов, а потом запорола встречу с главным конкурентом в лице "Ливерпуля". Если "Манчестер" не заберет себе титул, незабитый пенальти от Мараза в будет в списке решающих моментов сезона. В битве против "Саутгемптона" Гвардиола снова не сможет рассчитывать на всех игроков состава. Главной потерей является Де Брюйне, который снова травмировался посреди недели в матче кубка и пробудет на больничном еще около 6 недель. Кроме него на поле скорее всего не выйдут Гюндоган и Отаменди.

"Саутгемптон", возглавляемый Марком Хьюзом, находится на 16 месте в Пермьер-лиги, одержав всего лишь одну победу в текущем сезоне. Но это было давно, еще первого сентября. А сейчас "святые" не забивают уже в пяти матчах кряду, три из которых закончились крупными поражениями. Проблемы с атакующей линией командой сказываются на длинной дистанции, ведь сейчас "Саутгемптон" показывает третий худший показатель результативности в АПЛ – всего 6 голов в 10 матчах. Столько же забивает "Ньюкасл", а наихудшие цифры у "Хаддерсфилда" – 4 забитых мяча.

Интересные факты перед противостоянием "Манчестер Сити" и "Саутгемптона"

"Манчестер Сити" и "Саутгемптон" сыграли между собой 28 матчей в рамках АПЛ. "Горожане" имеют преимущество в историческом разрезе – 15 побед против 6 у "святых". Еще 7 матчей закончились вничью.

"Горожане" выиграли в 7 из 9 последних матчей против "святых" в АПЛ, при одной ничьи и одном поражении.

В прошлом сезоне обе победы "Манчестер Сити" над "Саутгемптоном" были добыты в компенсированное к матчу время.

Если "Сити" не пропустит в матче со "святыми", это будет их седьмой "сухой" матч в чемпионате кряду и позволит установить новый исторический рекорд.

Ориентировочные составы

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уолкер, Компани, Ляпорт, Менди – Фернандиньо, Д. Сильва, Б. Силва – Стерлинг, Марез, Агуэро.

"Саутгемптон": МакКарти – Соареш, Стефенс, Худт, Бертранд – Редмонд, Хьойберг, Ромеу, Лемина, Эльюнусси – Ингс.

Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Саутгемптон"

Есть очень большие подозрения, что одна из худших команда лиги в атакующем плане сможет пробить абсолютно лучшую оборону чемпионата. Единственный шанс "Саутгемптона" кроется в стандартных положениях, а также индивидуальных ошибках соперника. Если всего этого не будет, то с большой долей вероятности нас ждет очередная крупная победа горожан.

Букмекеры ни капли не сомневаются в победе "Сити". Шансы подопечных Гвардиолы оцениваются в коэффициент 1,12. Ничья котируется на уровне 11. В случае победы "святых" можно умножить банк в 30 раз.

Прогноз SoccerNews: 3:0

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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