"Манчестер Сити" - "Саутгемптон": где и когда смотреть матч топа и аутсайдера АПЛ

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"Манчестер Сити" - "Саутгемптон": где и когда смотреть матч топа и аутсайдера АПЛ

В воскресенье, 4 ноября, в рамках 11-го тура Премьер лиги "Манчестер Сити" примет на своем поле "Саутгемптон".

"Сити" одержал победу в 7 из 9 предыдущих встречах с "Саутгемтоном". Что ждет нас на этот раз?

Матч пройдет на стадионе "Этихад" в 18:00 (мск).

Игру двух английских команд на российских телеканалах покажет "Матч! Футбол 3".

В Азербайджане - Idman TV, в Испании - Movistar Liga de Campeones, в Бельгии - Play Sports 3, В США - NBCS Network.

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Команда М О
1 Ливерпуль 11 27
2 Манчестер Сити 10 26
3 Челси 10 24
4 Арсенал Лондон 11 23
5 Тоттенхэм 10 21
6 Борнмут 11 20
7 Манчестер Юнайтед 11 20
8 Уотфорд 11 19
9 Эвертон 11 18
10 Лестер Сити 11 16
11 Вулверхэмптон 10 15
12 Брайтон & Хоув Альбион 11 14
13 Вест Хэм Юнайтед 11 11
14 Кристал Пэлас 10 8
15 Бернли 11 8
16 Саутгемптон 10 7
17 Ньюкасл Юнайтед 11 6
18 Кардифф Сити 11 5
19 Фулхэм 10 5
20 Хаддерсфилд Таун 10 3
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