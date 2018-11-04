"Манчестер Сити" - "Саутгемптон": где и когда смотреть матч топа и аутсайдера АПЛ

В воскресенье, 4 ноября, в рамках 11-го тура Премьер лиги "Манчестер Сити" примет на своем поле "Саутгемптон".

"Сити" одержал победу в 7 из 9 предыдущих встречах с "Саутгемтоном". Что ждет нас на этот раз?

Матч пройдет на стадионе "Этихад" в 18:00 (мск).

Игру двух английских команд на российских телеканалах покажет "Матч! Футбол 3".

В Азербайджане - Idman TV, в Испании - Movistar Liga de Campeones, в Бельгии - Play Sports 3, В США - NBCS Network.

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